新創建預告年賺最少20億 保險業務增長可觀

新創建(659)盈喜，預期截至今年6月底止2024年度股東應佔溢利將錄得介乎約20億元至22億元，較2023年度的經重列股東應佔溢利增加不少於33%。因採納香港財務報告準則第17號「保險合約」，2023財政年度經重列溢利由公司2023年年報原列的2023財政年度股東應佔溢利20億元，調整至介乎約14億元至15億元的金額。

道路及物流保持穩定增長

集團指，2024財政年度溢利較2023財政年度經重列溢利增加，乃主要基於的整體應佔經營溢利增加，當中涉及預期保險業務於的應佔經營溢利將錄得可觀增長，因內地旅客被壓抑的需求於通關後得到釋放為周大福人壽保險(前稱富通保險)的業務增長作出貢獻；集團的設施管理業務將由應佔經營虧損扭轉為應佔經營溢利，主要受惠旗下3項主要業務的經營表現全部均有重大改善所致；即使人民幣貶值帶來負面影響，惟道路業務及物流業務仍保持穩定增長。