新創建預告年賺最少20億 保險業務增長可觀

新創建(659)盈喜，預期截至今年6月底止2024年度股東應佔溢利將錄得介乎約20億元至22億元，較2023年度的經重列股東應佔溢利增加不少於33%。因採納香港財務報告準則第17號「保險合約」，2023財政年度經重列溢利由公司2023年年報原列的2023財政年度股東應佔溢利20億元，調整至介乎約14億元至15億元的金額。
道路及物流保持穩定增長
集團指，2024財政年度溢利較2023財政年度經重列溢利增加，乃主要基於的整體應佔經營溢利增加，當中涉及預期保險業務於的應佔經營溢利將錄得可觀增長，因內地旅客被壓抑的需求於通關後得到釋放為周大福人壽保險(前稱富通保險)的業務增長作出貢獻；集團的設施管理業務將由應佔經營虧損扭轉為應佔經營溢利，主要受惠旗下3項主要業務的經營表現全部均有重大改善所致；即使人民幣貶值帶來負面影響，惟道路業務及物流業務仍保持穩定增長。
另外，集團預期於2024財政年度為若干投資確認的減值及撥備淨額有所減少及於2024年1月贖回若干永續資本證券後，永續資本證券持有者應佔溢利亦會減少。
投資物業公平值虧損
不過，上述利好因素將被2024財政年度錄得的若干投資物業公平值虧損淨額及總辦事處的財務費用淨額增加部份抵銷。
新創建今日收報6.85元，跌0.07元或1%，市值273.8億元。