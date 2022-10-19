新加坡主權財富基金GIC：中國仍是投資重點

新加坡主權財富基金行政總裁林昭傑表示，國仍是GIC的投資重點。（官網圖片）

新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC）行政總裁林昭傑（Lim Chow Kiat）接受外電訪問時表示，俄羅斯入侵烏克蘭、通脹引致生活成本上升及中國經濟增長迅速放緩所帶來的挑戰，令環球經濟衰退的憂慮增加。

國際貨幣基金組織（IMF）預測，2023 年全球經濟增長率為 2.7%，並警告，佔全球經濟約3分1的國家今年或明年將錄得經濟萎縮。林昭傑指出，經濟會進一步放緩，惟難以預測會那一個程度。他又相信，各國央行有能力控制通脹。

作為世界主要投資者之一，林昭傑表示，中國繼續成為GIC的投資重點，認為過去數年來中國的改革開放政策做得很好，希望能保持下去。他相信，中國強調增長及改革的大方向不會改變。目前GIC仍然持有阿里巴巴（9988）及美團（3690）

中國強調增長及改革的大方向料不會變

根據研究公司 Global SWF 的數據，GIC 被列為全球第五大主權投資者，擁有 6,900 億美元的資產。該基金曾表示，其資產價值超過 1,000 億美元。

林昭傑表示，GIC正物色澳洲可再生能源和相關行業的投資機會，因澳洲經濟相對有彈性，並可更好應對通脹的衝擊，相信澳洲有潛力在全球能源轉型中發揮重要作用。