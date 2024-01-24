港股下跌不止散戶心碎，有基金經理更因港股押錯注，在買入中港股、同時沽空日本股票的投資部署下，而在1月大虧近20%，近日更宣布即將關閉基金。基金經理基至稱自己「失去作為交易員的信心」。

新加坡基金押錯注「沽日股撈港股」 基金經理：失去作為交易員的信心（網上圖片）

《彭博》引述亞洲創世紀宏觀基金一封給投資者的信表示，基金在1月的前幾周大虧18.8%，信中，公司創辦人兼首席投資官蔡順福稱，該基金在做好中港股票、沽空日經指數虧損後，正向投資者返還資金，「我已經到失去作為交易員信心的階段。」

在港股「長期熊市」走勢之下，蔡順福更指，「自10月以來的艱難交易和災難性的1月，已證明我過去的經驗不再有效，反而對我不利。」、「我已失去知識、交易和心理的優勢，短期和長期風險回報原則已發生轉變。」

蔡順福表示，基金在試圖「撈底」恒生指數時犯了大錯誤，同時也對日經指數與恒生指數的價差感到非常震驚，又形容價差令中國與日本股票的估值與1991年時相同。

蔡順福：中港股票風險回報是其40年生涯以來最佳

蔡順福在2023年底，接受《南華早報》訪問時，曾稱內地與香港股票已是新興市場中最便宜，不少公司盈利穩定增長，風險回報是其40年投資交易生涯以來最佳。