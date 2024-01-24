熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-01-24 13:33:00

新加坡基金押錯注「沽日股撈港股」　基金經理：失去作為交易員的信心

分享：

新加坡基金押錯注「沽日股撈港股」，基金經理：失去作為交易員的信心。

港股下跌不止散戶心碎，有基金經理更因港股押錯注，在買入中港股、同時沽空日本股票的投資部署下，而在1月大虧近20%，近日更宣布即將關閉基金。基金經理基至稱自己「失去作為交易員的信心」。

 

新加坡基金押錯注「沽日股撈港股」　基金經理：失去作為交易員的信心（網上圖片）

蔡順福：已失去作為交易員的信心

《彭博》引述亞洲創世紀宏觀基金一封給投資者的信表示，基金在1月的前幾周大虧18.8%，信中，公司創辦人兼首席投資官蔡順福稱，該基金在做好中港股票、沽空日經指數虧損後，正向投資者返還資金，「我已經到失去作為交易員信心的階段。」

在港股「長期熊市」走勢之下，蔡順福更指，「自10月以來的艱難交易和災難性的1月，已證明我過去的經驗不再有效，反而對我不利。」、「我已失去知識、交易和心理的優勢，短期和長期風險回報原則已發生轉變。」

蔡順福表示，基金在試圖「撈底」恒生指數時犯了大錯誤，同時也對日經指數與恒生指數的價差感到非常震驚，又形容價差令中國與日本股票的估值與1991年時相同。

蔡順福：中港股票風險回報是其40年生涯以來最佳

蔡順福在2023年底，接受《南華早報》訪問時，曾稱內地與香港股票已是新興市場中最便宜，不少公司盈利穩定增長，風險回報是其40年投資交易生涯以來最佳。

Ad Block

翻查數據，日經平均指數自年初至今上升9.12%；相對恒生指數已下跌9.17%，接近一成。至於「亞洲創世紀宏觀基金」則成立於2020年5月，首兩年回報率有逾3%，2022年達到15.32%，2023年僅公布至10月，當時年回報仍有7.76%。

周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖） 周凱旋金句，不少都是對香港的評價（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受