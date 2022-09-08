新加坡定存息近24年新高 客戶爭相鎖定回報

新加坡定存息近24年新高，有銀行分析要等2小時才可開立戶口。（網上圖片）

銀行加息吸納存款不限於香港，新加坡銀行近日亦先後推出存款優惠，有銀行將定期存款息率調至近24年的新高，吸引存戶久候鎖定資金回報。

綜合外電報道，新加坡有銀行推出24個月坡元定期存款2.8厘，12個月定存則最高達2.75厘，均為1998年11月金融風暴席捲亞洲以來的最高水平，亦超過當地官方發行的新加坡儲蓄債券的2.6厘。

高息定期存款具有吸引力，新加坡第三大銀行──大華銀行（UOB）在主要商業區一分行門外張貼告，提醒客戶輪候時間長遠2小時，又限制每名客戶同時只可以開立最多5宗定存。

印度12 個月定存息最高達 6.25 厘

外電引述一名37歲的客戶表示，他午膳時間到分行希望替父母辦理開立定期戶口手續，不過她到分行時，排在她以前的客戶已有79名。她表示，定存較為安全，而且目前息率處於近年新高，所以希望鎖定回報。

報道指出，當地的馬來西亞興業銀行（RHB Bank）提供24個月定存息率2.8厘，最低入場費為2萬坡元，豐隆銀行12個月定存則為2.75厘，入場費5萬坡元。其他主要銀行1年期息率亦介乎2.3厘至2.6厘。

世界各地的銀行存款利率均向上，澳洲四大銀行據報已上調銀行存款息率至平均約2.83厘；在印度，12個月的定期存款息可高達6.25厘。