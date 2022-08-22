新加坡將廢男男性行為刑法 拆牆鬆綁爭奪全球頂尖人才

新加坡總理李顯龍昨天在新加坡國慶集會演講中表示，新加坡將廢除《刑法》第377A條，廢除殖民時代將男性之間的性行為定為犯罪的法律。政府亦將修改目前法律承認為一男一女之間的婚姻憲法，以保護婚姻的定義在法庭上不受質疑。

不過，政府無意改變婚姻的定義或公共住房、教育、收養規則、廣告標準和電影分級的國家政策，這表明它將維持新加坡社會的普遍規範和價值觀。

李顯龍說：「雖然我們仍然是一個廣泛保守的社會，但同性戀者現在新加坡更容易被接受，尤其是在年輕的新加坡人之間」。

無意改變婚姻的定義或國家政策

在世界經濟急速放緩的前景下，世界各國更大力爭奪高技術人才。包括阿聯酋、英國及德國等地均先行推出政策吸引才，而新加坡廢法將消除同性戀的負面標籤，相信有助於增加新加坡在積極支援同性戀（LGBTQ）的企業間的吸引力將增加。不過李顯龍沒有明確將修憲與吸納人才掛鈎。