新加坡擬要求銀行避談中國資金流入　據報流入至少數十億美元

據外媒報道，新加坡要求世界最大的銀行，避免討論過去從中國一年流入的資金，要求私人銀行保持沉默，又據報至少流入數十億美元總值的資金到星洲。
星金管局：資金不應指明任何特定市場
報道引述知情人士指，這一指示是在2月20日，由新加坡金管局（MAS）和瑞銀主持的行業組織會議上發出的，成員包括滙豐銀行、渣打銀行、瑞銀、法國巴黎銀行、摩根大通和花旗，以及本地銀行星展銀行和新加坡銀行。一位銀行家表示，MAS要求銀行報告資金流入來源時，不應指明任何特定市場。
知情人士續稱，中國資金流入新加坡已成敏感話題，MAS希望銀行盡量減少談論該現象，並補充儘管未有提到中國，但MAS明顯指的是中國。報道指，新加坡希望成為私人銀行業務的區域中心，惟來自中國的資金流動可能超於當局預期。
金融高管指中國人正滲透日常生活
報道引述一位金融業高管表示，新加坡到處都能感受到中國人的存在，他們正在「滲透」到日常生活中，成為新加坡各階層討論的話題。他補充，雖然沒有被明確告知不要談論中國，但金融服務業有一種感覺，公開談論它不受歡迎。
星金管局連續5次收緊貨幣政策
此外，新加坡金管局表示，將維持貨幣政策設置不變，政策立場將繼續降低輸入性通脹，並幫助遏制國內成本壓力。今次為2021年4月以來，該國金管局首次保持貨幣政策不變，亦是從2021年10月開始連續5次收緊貨幣政策。