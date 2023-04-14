新加坡擬要求銀行避談中國資金流入　據報流入至少數十億美元

據外媒報道，新加坡要求世界最大的銀行，避免討論過去從中國一年流入的資金，要求私人銀行保持沉默，又據報至少流入數十億美元總值的資金到星洲。

星金管局：資金不應指明任何特定市場

報道引述知情人士指，這一指示是在2月20日，由新加坡金管局（MAS）和瑞銀主持的行業組織會議上發出的，成員包括滙豐銀行、渣打銀行、瑞銀、法國巴黎銀行、摩根大通和花旗，以及本地銀行星展銀行和新加坡銀行。一位銀行家表示，MAS要求銀行報告資金流入來源時，不應指明任何特定市場。

知情人士續稱，中國資金流入新加坡已成敏感話題，MAS希望銀行盡量減少談論該現象，並補充儘管未有提到中國，但MAS明顯指的是中國。報道指，新加坡希望成為私人銀行業務的區域中心，惟來自中國的資金流動可能超於當局預期。