新加坡豪宅最大海外買家竟非中國人？ 或與免繳60%印花稅置業有關。(資料圖片)

中國公民近年持續於海外置業，數量眾多，但新加坡最新的一項報告卻指出，該國最大海外買家竟非中國人。2023年第二季，美國人成為星洲私人住宅市場的最大海外買家，是2016年以來首次。

新加坡房地產諮詢公司「OrangeTee & Tie」發表報告，指出新加坡私樓房產的外國買家中，來自美國的買家購買量最多。報告顯示，今年次季，美國人在新加坡購買56套房產；中國買家則購買51套，較美國買家少5套。

美國買家超越中國買家或因額外印花稅

報告又表示，美國買家超前中國買家的原因，或與額外印花稅有關。為壓抑房價，今年4月，新加坡政府將針對外國買家的印花稅提高了一倍至60%，並提高了針對二套房買家的印花稅。

不過美國公民於新加坡購房，並不需繳納60%的額外印花稅，因新加坡與美國之間，存在自由貿易協定，故根據協定，美國公民在新加坡購房，可以享受與新加坡公民相同的待遇；而冰島、列支敦士登、挪威及瑞士的公民，於新加坡亦享相同待遇。

OrangeTee & Tie研究與分析高級副總裁Christine Sun表示，美國人可能會繼續成為新加坡最大的外國買家之一，因為其受增稅影響較小，而其他外國人可能會在成為永久居民後再購房產，或者轉而購買非住宅房產。