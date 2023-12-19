新加坡金管局：下月起暫停通過非銀行渠道向中國匯款

新加坡金融管理局(MAS)發聲明宣布，規定跨境匯款公司從2024年1月1日起，三個月內暫停部分服務，包括不得通過第三方代理匯款到中國，只能通過銀行或銀行卡等渠道向中國客戶匯款。
目前，新加坡警方已收到670多宗匯款被凍結的報告，約有1,300萬坡元(折合約7,604萬港元)資金受影響。
中國公民戶口遭凍結
新加坡金管局在表示，此前接獲新加坡警方通報，部分於新加坡工作的中國公民，通過新加坡的匯款公司，將金額匯至受益人在中國的銀行賬戶後，款項被凍結，但尚未清楚資金被凍結原因，為保護匯款人及避免更多人的中國戶口遭凍結，故作出有關臨時措施。
當局又提到，為降低交易成本，匯款公司會通過海外第三方代理，而非銀行來完成從新加坡到中國的匯款交易。
新加坡金管局又指，或可能會在2024年3月31日之後, 終止或延長暫停此類服務的規定, 或酌情採取進一步措施；又提醒公眾，不要急於在2024年1月1日之前通過海外第三方代理向中國匯款，而是透過銀行或銀聯卡等方式匯款。
中國人痛哭並向大使館人員下跪
據新加坡媒體《8視界新聞網》報道，上百名通過第三方匯款公司匯款回國的中國人，昨日(18日)聚集在中國駐新加坡大使館討說法，他們稱，眼見戶口持續被凍結，擔心金錢未能取回。而現場氣氛緊張，其中有婦女失聲痛哭，向大使館工作人員下跪，警方到場維持秩序。
中國駐新加坡大使館上月曾發提醒，建議在新加坡的中國公民，通過銀行渠道匯款，切勿選擇匯款公司或個人等其他渠道。使館當時表示，近日在工作中發現，仍有同胞選擇非銀行渠道向國內匯款或找個人換匯，蒙受重大經濟損失。受害人反映，匯款公司存在出具匯款收據免責條款中英文不一致或匯率明顯異常等情況。使館已指導受害人向新加坡警方、金融管理局等主管部門反映問題線索，積極推動有關案件進展。