新加坡金管局：下月起暫停通過非銀行渠道向中國匯款

目前，新加坡警方已收到670多宗匯款被凍結的報告，約有1,300萬坡元(折合約7,604萬港元)資金受影響。

新加坡金管局稱，下月起暫停通過非銀行渠道向中國匯款。

新加坡金管局在表示，此前接獲新加坡警方通報，部分於新加坡工作的中國公民，通過新加坡的匯款公司，將金額匯至受益人在中國的銀行賬戶後，款項被凍結，但尚未清楚資金被凍結原因，為保護匯款人及避免更多人的中國戶口遭凍結，故作出有關臨時措施。

當局又提到，為降低交易成本，匯款公司會通過海外第三方代理，而非銀行來完成從新加坡到中國的匯款交易。

新加坡金管局又指，或可能會在2024年3月31日之後, 終止或延長暫停此類服務的規定, 或酌情採取進一步措施；又提醒公眾，不要急於在2024年1月1日之前通過海外第三方代理向中國匯款，而是透過銀行或銀聯卡等方式匯款。

中國人痛哭並向大使館人員下跪

據新加坡媒體《8視界新聞網》報道，上百名通過第三方匯款公司匯款回國的中國人，昨日(18日)聚集在中國駐新加坡大使館討說法，他們稱，眼見戶口持續被凍結，擔心金錢未能取回。而現場氣氛緊張，其中有婦女失聲痛哭，向大使館工作人員下跪，警方到場維持秩序。