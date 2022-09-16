新加坡5年新增兩萬金融職位 4億坡元支持人才發展

當香港金融界聚焦在11月金融峰會，新加坡已行前一步，公布最新的「金融服務業產業轉型藍圖2025」，多管齊下推動當地金融業發展，包括每年創造金融業職位3千至4千個，即5年最多新增共2萬個職位，冀推動金融服務領域每年平均實際增長4至5%。同時，新加坡會推出一項支持當地金融業人才發展涉及4億新加坡元（約22.3億港元）的投資，又計劃為綠色金融科技、氣候風險解決方案和可持續金融等領域提供1億坡元（約5.6億港元）的撥款，以鞏固在有關金融科技和綠色金融的發展。

根據新加坡金融管理局發布的「金融服務業產業轉型藍圖2025」，除了在5年內會最多增加2萬個金融業職位外，當地還會簡化家族辦公室等基金公司的企業架構，以及對業界提供稅務優惠措施。