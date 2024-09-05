新地全年基礎溢利少9% 末期息減至2.8元 料建築開支顯著回落

集團期內來自物業銷售的溢利78.5億元，少30.5%。按所佔權益計算，年內錄得的合約銷售總額約375億元，連同所佔合營企業及聯營公司租金收入計，年內總租金收入多3%，至249.91億元，淨租金收入升3%，至190億元。

新鴻基地產(016)公布6月底止全年純利190.46億元，按年少20.3%；撇除投資物業的公平值變動影響後，基礎溢利217.39億元，減近9%；收入715.06億元，跌0.4%；營業溢利267.52億元，少2.9%；期內投資物業公平值減少24.12億元，上一個年度公平值增加2.21億元；每股盈利7.5元；每股末期息2.8元，減24%，連同中期息全年共派3.75元，少24%。截至6月底，集團負債比率為18.3%。

年內，按所佔權益計算，集團在香港錄得的合約銷售額約256億元。銷售額主要來自天水圍YOHOWEST第1期、元朗TheYOHOHubII、啟德天璽•海第1期和屯門NOVOLAND第2A期及第3B期。截至6月底，未入帳的香港合約銷售額249億元，預計當中約196億元將於2024/25財政年度確認入帳，大部分款項將會在相關單位交樓時收取。

零售物業平均出租率約 94%

年內，集團連同所佔合營企業及聯營公司的貢獻，香港總租金收入按年溫和增加1%，至179.42億元。新地指，旅遊復甦速度未如預期，但年內零售物業組合的租金收入錄溫和增長，平均出租率約94%。然而，港元匯價高企以及本地和旅客消費模式的改變持續為零售業帶來挑戰，情況自今年初開始更為顯著。