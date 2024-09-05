新地全年基礎溢利少9% 末期息減至2.8元 料建築開支顯著回落

新鴻基地產(016)公布6月底止全年純利190.46億元，按年少20.3%；撇除投資物業的公平值變動影響後，基礎溢利217.39億元，減近9%；收入715.06億元，跌0.4%；營業溢利267.52億元，少2.9%；期內投資物業公平值減少24.12億元，上一個年度公平值增加2.21億元；每股盈利7.5元；每股末期息2.8元，減24%，連同中期息全年共派3.75元，少24%。截至6月底，集團負債比率為18.3%。
物業銷售溢利減三成 租金收入升3%
集團期內來自物業銷售的溢利78.5億元，少30.5%。按所佔權益計算，年內錄得的合約銷售總額約375億元，連同所佔合營企業及聯營公司租金收入計，年內總租金收入多3%，至249.91億元，淨租金收入升3%，至190億元。
年內，按所佔權益計算，集團在香港錄得的合約銷售額約256億元。銷售額主要來自天水圍YOHOWEST第1期、元朗TheYOHOHubII、啟德天璽•海第1期和屯門NOVOLAND第2A期及第3B期。截至6月底，未入帳的香港合約銷售額249億元，預計當中約196億元將於2024/25財政年度確認入帳，大部分款項將會在相關單位交樓時收取。
零售物業平均出租率約94%
年內，集團連同所佔合營企業及聯營公司的貢獻，香港總租金收入按年溫和增加1%，至179.42億元。新地指，旅遊復甦速度未如預期，但年內零售物業組合的租金收入錄溫和增長，平均出租率約94%。然而，港元匯價高企以及本地和旅客消費模式的改變持續為零售業帶來挑戰，情況自今年初開始更為顯著。
內地住宅方面，新地指仍處調整階段，按所佔權益計，集團年內在內地仍錄得合約銷售額約110億元人民幣，主要來自兩個地標項目，分別是位於上海陸家嘴的全資項目濱江凱旋門第3期，以及位於杭州錢江新城的合作發展項目杭州國際金融中心(匯東)住宅部分第三批次。截至6月底，集團未入帳的內地合約銷售額126億元人民幣，預計當中約80億元人民幣將於2024/25年度入帳。內地總租金收入按年升12%，至58.22億元人民幣。
未來10個月計劃推售多個主要香港項目
新地指，將貫徹審慎的財務守則，維持出租物業和非地產業務的龐大經常性收入，並善用其高質量的信譽，加快物業發展業務的資產周轉。在不影響質素的大前提下，會繼續嚴格控制成本。在未來數個財政年度，預計整體建築開支將顯著回落。憑藉財務及營運實力，定能安然渡過目前的挑戰。在未來10個月，集團計劃推售多個主要香港項目，包括啟德天璽•天第1期、元朗TheYOHOHubII新一幢大樓、位於何文田太子道西的合作發展項目和天水圍YOHOWEST第2期，以及鄰近馬鞍山的西沙項目第1期。內地方面，集團亦計劃推售蘇州湖濱四季、杭州國際金融中心和佛山瀧景等多個合作發展項目的新批次。
新地今日收報75.15元，升1.4元或1.9%，成交額3.97億元，市值2,177億元。