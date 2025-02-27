新地半年基礎溢利增17% 嚴控成本 未來數年降建築開支｜藍籌業績

新地指，為了在瞬息萬變的環境中保持競爭優勢，集團將恪守穩健和審慎的財務守則，包括維持低借貸比率和來自收租物業和非地產項目的龐大經常性收入，並同時加快物業發展業務的資產周轉。在不影響質素的前提下，集團將遵從嚴格的成本控制守則，專注在未來數個財政年度降低整體建築開支。

期內集團來自物業銷售的溢利為25.06億元，增22.8%，合約銷售總額255億元，截至去年底未入帳銷售304億元，當中202億元料下半年確認入帳。另外，總租金收入少1%，至122.8億元，淨租金收入則少3%，至90.04億元。

新投資物業陸續落成 有利經常性收入

在未來兩三年，多個位處香港的新投資物業將會落成，為集團帶來新的經常性收入來源。觀塘TheMillennity的基座商場將自今年第二季起分期開業，毗鄰港鐵啟德站的天璽•天Mall則計劃在今年下半年起開業。坐落高鐵西九龍總站上蓋的IGC寫字樓將於明年開始交付租戶。內地方面，上海ITC第三期餘下部分，包括B座摩天辦公大樓、旗艦商場ITCMaison和上海徐家匯中心安達仕酒店，將自今年下半年起分階段竣工。

未來 10 個月推售啟德西沙屯門項目

香港方面，集團快將推售天水圍YOHO WEST PARKSIDE。在未來10個月，計劃推售的主要項目有啟德天璽•海和天璽•天的第2期、西沙項目的第1期SIERRASEA和屯門NOVOLAND第3A期，以及毗鄰在建中的港鐵古洞站的住宅項目第1期。內地方面，集團計劃推售數個合作發展項目的新批次，包括蘇州湖濱四季、杭州國際金融中心和佛山瀧景等。