新地大削中期息24% 郭炳聯看好香港樓市

新鴻基地產(016)截至去年12月底半年純利91.45億元，按年升8.7%，撇除投資物業公平值變動，基礎溢利89億元，少6%，中期息每股派0.95元，挫24%。主席兼董事總經理郭炳聯指，儘管市場出現短期波動，但對香港和樓市長遠前景充滿信心。並指，《基本法》第二十三條可望立法，配合已實施的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，將為香港帶來安全、穩定和有利營商環境。

截至去年底，新地在港土地儲備約5,880萬方呎，當中3,660萬方呎已落成物業，絕大部分用作出租及長線投資，將帶來可觀經常性收入。內地土儲約6,720萬方呎，其中2,090萬方呎為已落成物業，絕大部分位於主要城市核心商業地段大型綜合物業。未來10個月料在港推售包括元朗The YOHO Hub II、屯門NOVO LAND第三期、天水圍YOHO WEST第二期、啟德天璽．天和天璽．海第一期、何文田太子道西合作發展項目及西沙大型項目第一期等。