新地簽署230億港元5年期銀團貸款　料本財年集團租金收入逾192億

新鴻基地產（新地，016）與23家内地、國際及本地金融機構簽訂一筆230億港元的五年期銀團貸款協議。新地指，銀行界對是次貸款反應熱烈，超額認購近五倍超預期。

郭炳聯：銀行界反應踴躍

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，銀行界反應踴躍，顯示他們對新地及香港的未來非常有信心。新地計劃將部分款項用作債項再融資，其餘則作日常營運資金，這做法貫徹集團審慎的財務管理原則。

郭炳聯指出，新地是本地地產發展商中信貸評級最高的公司，標普評級為A+，穆迪評級為A1。面對當前的經濟環境，他指，集團會繼續恪守審慎的財務原則，高度重視現金流管理，包括嚴格控制資本開支，並繼續推出待售住宅項目。