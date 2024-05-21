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財經
2024-05-21 15:50:00

新地簽署230億港元5年期銀團貸款　料本財年集團租金收入逾192億

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新地簽署230億港元5年期銀團貸款　料本財年集團租金收入逾192億

新地簽署230億港元5年期銀團貸款　料本財年集團租金收入逾192億

新鴻基地產（新地，016）與23家内地、國際及本地金融機構簽訂一筆230億港元的五年期銀團貸款協議。新地指，銀行界對是次貸款反應熱烈，超額認購近五倍超預期。

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郭炳聯：銀行界反應踴躍

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，銀行界反應踴躍，顯示他們對新地及香港的未來非常有信心。新地計劃將部分款項用作債項再融資，其餘則作日常營運資金，這做法貫徹集團審慎的財務管理原則。

郭炳聯指出，新地是本地地產發展商中信貸評級最高的公司，標普評級為A+，穆迪評級為A1。面對當前的經濟環境，他指，集團會繼續恪守審慎的財務原則，高度重視現金流管理，包括嚴格控制資本開支，並繼續推出待售住宅項目。

簽署230億港元5年期銀團貸款

郭炳聯強調，集團在香港的出租物業組合總樓面面積逾3,000萬平方呎，此外， 隨著集團位於南京的高端購物中心南京國金中心（南京IFC）商場部分開始試業，內地出租物業組合的總樓面面積已經增加至約2,000萬平方呎。集團2023/24財政年度的預計凈租金收入將超過192億港元。

展望未來，郭炳聯指出，隨著數個大型項目陸續落成，將有助集團進一步擴展，其中一個焦點是高鐵西九龍總站上蓋的大型發展項目。集團與瑞銀於今年3月共同慶祝該座大樓順利平頂，亦正在發展位於西九文化區的藝術廣場大樓項目。

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新地將繼續於新住宅項目準備就緒後迅速推出市場，同時也會推售已落成的待售住宅單位和部分非核心物業，以確保充裕的現金流。

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