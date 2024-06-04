新增業界回應｜巴郡A錯價累連登仔輸千萬？ 市場料市價盤累事 恐難唔認數

美國時間（6月3日），紐約交易所表示因報價系統技術故障，令巴菲特旗下巴郡「BRK.A」的美股股價，曾經暴跌99.97%。不少一心希望「財自」的網友，趁機大手購入「BRK.A」，希望賺大錢。不過，有人聲稱以低價購入後，被券商強制平倉，更有人貼圖指自己勁蝕逾6千萬港元，被笑指向巴菲特借「人生第一個一千萬」。 有香港網民在討論區貼出自己被巴菲特「割韭菜」的圖片，稱自己雖然掛市價單買到股票，不過「BRK.A」復牌後，股價回復至正常價格，差價高達數十萬美元，有人甚被券商強制平倉。

富途：停牌股不設市價盤 未造成客戶損失 富途證券董事總經理謝志堅回應本報查詢時表示，倘相關投資者的持倉涉及孖展，或會在巴郡高位回落時被「call孖展」，更在最終被強制平倉、即「斬倉」。他又指，富途在股份停牌時，便會立刻終止「市價盤」的落盤，但投資者仍可設定「限價盤」，因此巴郡錯價期間，集團並未出現錯單而造成客戶損失。謝志堅又指，「市價盤」流通性大，絕對不建議在高波動的市況下使用，同時投資者又要留意旗下倉位是否有足夠現金，以及避免使用槓桿操作。 至於事件的後續處理，由於紐交所只宣布當日美國時間9時50至51分之間任何價格等於或低於603,718.3美元的交易都將被取消，他相信巴郡停牌期間的操作仍「要認數」。