新增業界回應｜巴郡A錯價累連登仔輸千萬？ 市場料市價盤累事 恐難唔認數

美國時間（6月3日），紐約交易所表示因報價系統技術故障，令巴菲特旗下巴郡「BRK.A」的美股股價，曾經暴跌99.97%。不少一心希望「財自」的網友，趁機大手購入「BRK.A」，希望賺大錢。不過，有人聲稱以低價購入後，被券商強制平倉，更有人貼圖指自己勁蝕逾6千萬港元，被笑指向巴菲特借「人生第一個一千萬」。
有香港網民在討論區貼出自己被巴菲特「割韭菜」的圖片，稱自己雖然掛市價單買到股票，不過「BRK.A」復牌後，股價回復至正常價格，差價高達數十萬美元，有人甚被券商強制平倉。
據網上圖片可見，有網民的「股價倉」虧損甚高，數十萬港元不在話下，更有網民貼出自己勁蝕逾6千萬港元；有「逃過一劫」的網民，則以財經作家「火燎森」的著作《我向巴菲特借第一個1000萬》取笑，戲弄一眾因今次購入「BRK.A」美股的人。
至於有網民表示，今次交易是使用券商「sofi」購入，又指該券商「焗人硬食」。《am730》亦已就事件向sofi查詢，暫未獲回應。
料市價盤落單 「撈底」變「接火棒」
有業界人士估計，事件的關鍵是有人在高波幅市況下仍堅持以涉及風險的「市價盤」落單惹禍，不排除昨日有投資者在巴郡停牌期間，仍設定不問價掃貨的「市價盤」買盤，博巴郡復牌後未必會「一步到位」立即重返正常價位，屆時仍有機會「執平貨」。不過結果事與願遺，巴郡復市後股價即遭「扯高」至每股最高74.1971萬美元，較「錯盤」前的每股約62.2萬美元高近兩成，相關「市價盤」亦自動以高位入貨，及後巴郡股價又迅速回落至正常水平(周一收市價每股63.1萬美元)，最終「撈底」變「接火棒」，一入貨立即巨額損手。事件亦反映有券商風險控制或對事件反應不敏捷，未有及時跟進交易。
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被巴菲特「割韭菜」災情：
富途：停牌股不設市價盤 未造成客戶損失
富途證券董事總經理謝志堅回應本報查詢時表示，倘相關投資者的持倉涉及孖展，或會在巴郡高位回落時被「call孖展」，更在最終被強制平倉、即「斬倉」。他又指，富途在股份停牌時，便會立刻終止「市價盤」的落盤，但投資者仍可設定「限價盤」，因此巴郡錯價期間，集團並未出現錯單而造成客戶損失。謝志堅又指，「市價盤」流通性大，絕對不建議在高波動的市況下使用，同時投資者又要留意旗下倉位是否有足夠現金，以及避免使用槓桿操作。
至於事件的後續處理，由於紐交所只宣布當日美國時間9時50至51分之間任何價格等於或低於603,718.3美元的交易都將被取消，他相信巴郡停牌期間的操作仍「要認數」。