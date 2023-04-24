新帥將主持日央行會議 料寬鬆不變 日圓仍看俏

日本央行將於本周四、五議息，而新上任的央行行長植田和男亦首次主持會議，然而市場普遍預期日本將維持負0.1厘的負利率政策不變，以及10年期債息保持在0利率、上下限0.5厘波動範圍。市場同時關注日本會否調整孳息率曲線控制(YCC)政策，但普遍預期是次會議仍按兵不動。

據外電引述消息指，由於全球經濟衰退憂慮增加，日央行內部對何時結束YCC仍未達共識，目前首選做法是保持不變，相信本周將不會對YCC及鴿派政策指導有重大調整。分析指，日本多個地區的加薪幅度正擴大，表明日本央行對薪資前景信心正在增強，亦有利YCC的調整。另外，由於早前環球銀行業面對爆煲問題，令避險的日本政府債券更具吸引力，同時亦使當局沒有立即調整YCC的壓力。外電訪問47位經濟學家調查顯示，6月是最有可能改變YCC政策的時機，與上個月調查結果一致。7月則被認為是第二可能的月份。

法國巴黎銀行預計日本央行將在新領導人上任後首次會議上保持政策不變，前瞻性指引可能被修訂為更簡單、更中性，寬鬆貨幣政策將持續，但預計未來數月會調整YCC，並指中期仍看好日圓，預計將受益於美元及日圓利差收窄。