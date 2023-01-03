新年復市｜紅盤望高收 港股憧憬應驗一月效應

市場憧憬元旦紅盤高收！今日為2023年首個交易日，有中資券商指多項利好因素可在本月持續發酵，料大市仍有條件向上收復，尤其消費及科技板塊。市場目前亦普遍認為，為通關憧憬下「一月效應」可應驗，並以越二萬大關為目標，淡友的防守線設在恒生指數的250天線水平。

港股美國預託證券(ADR)上周五普遍向下，美團(3690)及小米集團(1810)ADR分別較港低1.2%及1.8%，綜合主要ADR表現，相當於恒指低開121點，至19,660點。

不過目前牛證街貨佔近六成，比例仍較多，收回重倉區在19,300點水平；熊證重倉區在20,300點水平，相關水平亦接近恒指250天線20,392點，反映淡友主要以2021年7月起失守的牛熊分界線為防守堡壘。至於周線看，同為2021年7月失守的50天周線處20,281點，亦接近淡友防守線。