新年復市｜紅盤望高收 港股憧憬應驗一月效應

市場憧憬元旦紅盤高收！今日為2023年首個交易日，有中資券商指多項利好因素可在本月持續發酵，料大市仍有條件向上收復，尤其消費及科技板塊。市場目前亦普遍認為，為通關憧憬下「一月效應」可應驗，並以越二萬大關為目標，淡友的防守線設在恒生指數的250天線水平。
港股美國預託證券(ADR)上周五普遍向下，美團(3690)及小米集團(1810)ADR分別較港低1.2%及1.8%，綜合主要ADR表現，相當於恒指低開121點，至19,660點。
不過目前牛證街貨佔近六成，比例仍較多，收回重倉區在19,300點水平；熊證重倉區在20,300點水平，相關水平亦接近恒指250天線20,392點，反映淡友主要以2021年7月起失守的牛熊分界線為防守堡壘。至於周線看，同為2021年7月失守的50天周線處20,281點，亦接近淡友防守線。
中信薦9股 籲吼首程金沙
中信證券展望本月的報告指，內地新冠肺炎疫情有望在本月達高峰，市場亦逐步反映美國將陷入衰退的預期，即使環球貨幣政策緊縮的預期持續，但大市上行已漸確立。該行指，上月截至23日已有約149億元資金流入恒生綜合指數，加上內地對地產「三支箭」政策推出及支持數字經濟及平台企業發展明確，認為在此背景下，港股本月料有望持續向上收復，尤其消費及互聯網板塊。該行本月看好9股，包括華住集團(1179)、九毛九(9922)、美蘭空港(357)、福壽園(1448)、中國移動(941)、港交所(388)、金蝶國際(268)、美團及快手(1024)；同時又建議關注首程控股(697)及金沙中國(1928)。
過去10年紅盤七升三跌
事實上按港股10年紀錄，恒指紅盤高收及應驗「一月效應」的機率都高達七成，過去10年紅盤七升三跌，平均升幅0.3%；另外除2014、2016及2020年的1月外，恒指其餘7年均可在1月報升，10年平均漲幅1.6%。