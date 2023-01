新年目標｜吼移民商機！HKTVmall擬下季攻英國 搞代購

HKTVmall母企香港科技探索(1137)公布,正在發展的若干新計劃將於今年推出,藉以加強於香港電子商貿行業的主導及領導地位,以及擴展發展足跡至香港以外,當中因應港人移民人數增加,計劃今年第二季與第三方物流服務供應商合作,拓展英國的送遞市場,並繼續發掘加拿大及澳洲等機會。

全球招聘千名代購員

集團又表示,現正推出一個新的應用程序Everuts,為一個社交電子商貿平台。於Everuts當中有Exploruts,是一個提供全球採購選擇的國際個人代購員計劃,Everuts(Everything Under The Sun,所有事放於太陽之下)連接想於海外購買產品的消費者及遍布全球的 Exploruts(Explorers Under The Sun,太陽之下的探險者),代客戶從海外購買訂購的產品。Everuts可比喻為銀行向賣家發出信用狀,確保他們能收到款項,而買家則會收到貨品。銀行主要服務商務對商務(B2B)市場,而Everuts則主要服務消費者對消費者(C2C)的市場。集團目前正在全球各地招聘上千名Exploruts。

下季曼城推自動零售商店

其他計劃方面,集團計劃今年將濕貨街市的快速送遞擴展至13個濕貨市場,約覆蓋香港總住戶數目的60%至65%。對於已取得專利的全自動零售商店及系統,若無進一步技術及規管議題,目標於今年第二季於英國曼徹斯特試推,第一份租約最終於去年底前簽訂,而當地的項目團隊正為商店及存貨設立做準備。另外第三方物流服務(3PL)將於4月試推,7月正式推出,若物流安排得以提升,可改善送貨時間快達8小時。另外有全方位電子商店方案,亦計劃於今年上半年推出。

今年訂單總額目標逾 88 億

業務表現方面,香港科技探索去年訂單總商品交易錄82.8億元,較更新加目標80億元,高3.5%。集團2023年全年訂單目標為88億至92億元,按年多6.3%至11.1%;多媒體廣告目標收入1.56億元,去年底的廣告承諾費用已達1.15億元;綜合毛利率及佣金目標為24%至24.5%;香港電子商貿業務的經調整後扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利目標為5%至5.5%,即約4.4億元至5.06億元。

香港科技探索今日收報5.71元,升0.24元或4.4%,成交額1,230萬元。