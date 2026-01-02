新年開局憧憬報喜 留意三板塊

港股2026年開局，市場憧憬紅盤走高！恒生指數去年全年埋單累升5,570點或27.8%，至25,630點，連續兩年走高，兩年累升五成。踏入新一年市場憧憬可延續強勢，多間大行明年目標劍指三萬或以上關口，而短線看，有分析料本月亦值得期待，全最樂觀情況下或可上望26,800點，並建議留意科技、資源及高息股三大板塊。

恒指去年報捷，恒生國企股指數及恒生科技指數同期即使跑輸，但表現仍亮麗，前者收報8,913點，全年累升1,623點或22.3%；後者報5,515點，累積走高1,047點或23.5%。港股美國預託證券(ADR)周三則各自表現，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日低開約50點，未有方向。