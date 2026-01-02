新年開局憧憬報喜 留意三板塊

港股2026年開局，市場憧憬紅盤走高！恒生指數去年全年埋單累升5,570點或27.8%，至25,630點，連續兩年走高，兩年累升五成。踏入新一年市場憧憬可延續強勢，多間大行明年目標劍指三萬或以上關口，而短線看，有分析料本月亦值得期待，全最樂觀情況下或可上望26,800點，並建議留意科技、資源及高息股三大板塊。
恒指去年報捷，恒生國企股指數及恒生科技指數同期即使跑輸，但表現仍亮麗，前者收報8,913點，全年累升1,623點或22.3%；後者報5,515點，累積走高1,047點或23.5%。港股美國預託證券(ADR)周三則各自表現，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日低開約50點，未有方向。
本月樂觀情況下可上試26800
iFAST Global Markets投資總監溫鋼城表示，美股臨近年底連跌4個交易日，情況不尋常，加上北水上月底曾走資3日，市況「有少少複雜」，不過他不排除是企業年底資金緊張影響，並傾向相信新年開局會造好。他認為，內地年初新增貸款較「鬆手」，加上部分資金已在上月底先行沽貨，認為本月博升市的勝算仍稍高，預料今日恒指或有約200點左右的潛在升幅；全月看則波動，料波幅或達2千點，有機會升抵26,200點，樂觀看或可上試26,800點，向下25,100點或見支持。按過去5年港股1月表現，有4年錄升幅。
溫鋼城又指，首季焦點持續落在科技股，另外他估計在商品及建材價格走高下，資源股或交出好業績，亦值得留意；至於高息股近期見回吐，估計只受累非派息周期，不排除短線有反彈。
壁仞科技今掛牌 暗盤升八成
另外，今日市場焦點還落在2026年首隻掛牌新股、「國產GPU四小龍」壁仞科技(6082)身上，股份在周三的輝立暗盤大升八成，每手200股帳面獲利3,152元。據配發結果顯示，壁仞科技獲47.1萬份認購，超購2,347倍，一手中籤率為5%，抽250手才穩中一手。