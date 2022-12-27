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財經
2022-12-27 22:57:55

新手機｜小米推4款手機 Redmi K60 Pro售3299人幣起

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新手機｜小米推4款手機 Redmi K60 Pro售3299人幣起

小米集團合夥人盧偉冰指，Redmi K60 Pro售價則為3,299元人民幣起。

小米集團(1810)指，旗下品牌Redmi舉辦新年發布會連環公布推出多款新產品。該集團正式發布K60性能宇宙的兩款新產品Redmi K60 ProRedmi K60，以及Redmi K60ERedmi Note 12 Pro極速版共計四款手機產品，和Redmi Watch 3Redmi手環2Redmi Buds 4青春版三款可穿戴產品。

小米集團合夥人，中國區、國際部總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰指，「雖然每一年技術在變、市場在變、用戶需求在變，但是Redmi的產品觀不會發生任何改變」，並堅持每一年推出旗艦性能之王及並堅持做旗艦的性價比之王。

新手機｜小米推4款手機 Redmi K60 Pro售3299人幣起

Redmi K60 Pro定位「旗艦性能之王」，搭載第二代驍龍8移動平台，並且擁有Redmi史上 最大的5,000mm² VC，遊戲體驗超越電競旗艦。

該集團指，其中Redmi K60系列目前已開啟預售，本周六(1231)上午10時正式開售，售價為2,499(人民幣，下同)起，Redmi K60 Pro售價則為3,299元起，Redmi K60 Pro冠軍版4,599元；Redmi K60ERedmi Note 12 Pro極速版已開售，售價分別是2,199元起和1,699元起；Redmi Watch 3售價則為499元起，Redmi手環2售價169元，Redmi Buds 4青春版售價149元，三款可穿戴新品均已全管道首賣。

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