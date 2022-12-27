新手機｜小米推4款手機 Redmi K60 Pro售3299人幣起

小米集團(1810)指，旗下品牌Redmi舉辦新年發布會連環公布推出多款新產品。該集團正式發布K60性能宇宙的兩款新產品Redmi K60 Pro和Redmi K60，以及Redmi K60E、Redmi Note 12 Pro極速版共計四款手機產品，和Redmi Watch 3、Redmi手環2、Redmi Buds 4青春版三款可穿戴產品。

小米集團合夥人，中國區、國際部總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰指，「雖然每一年技術在變、市場在變、用戶需求在變，但是Redmi的產品觀不會發生任何改變」，並堅持每一年推出旗艦性能之王及並堅持做旗艦的性價比之王。