新東方在線創近2年新高 俞敏洪：東方甄選成功

新東方在線（1797）近月靠直播間「東方甄選」迅速走紅，刺激股價愈爬愈高，股份今日更一舉上升13.7%，高見34.4元，全日收市升12.4%，報34元，創近2年新高。

新東方在線母企新東方（9901）創辦人俞敏洪昨天於個人微信公眾號發文稱，「由於東方甄選的成功，股市對於新東方在線的未來也有了更好的預期。」不過他又表示，「股票價格的高低和新東方沒有太多關係」，認為集團要「繼續腳踏實地認真做好經營，進行產業鍊等的佈局，增強抗風險抗打擊能力。急事慢做，靜水深流」。

俞敏洪指出，「從去年12月底東方甄選開始直播帶貨，到5月31日接近半年的時間內，帶貨的GMV總量只有二千多萬，還不如現在一天的帶貨總量。」他又認為，「團隊和耐心是東方甄選成功的兩大基石」。

華泰證券認為，6月中上旬，新東方在線旗下「東方甄選」憑借雙語講解商品知識的獨特帶貨形式爆火出圈，抓住了流量爆發的機遇，巧妙地將商品知識與人文情懷相結合，引發了觀眾廣泛共鳴，爆發期後，「東方甄選」繼續通過邀請文娛大咖做客直播間、舉辦地方專場直播等形式不斷豐富直播場景和內容，將自然流量持續轉化沉澱為核心流量。在7至8月粉絲增速放緩的情況下，「東方甄選」抖音直播間日均總成交金額（GMV）依然穩定維持在2,000萬元人民幣以上，同時其帶貨轉化率實現了穩步提升，表明高粘性的留存用戶逐漸取代新用戶，成為GMV的主要貢獻者。

券商看好 料盈利能力續升

該行認為，與同行業比，「東方甄選」在盈利能力上具備以下獨特優勢，指「高佣金+低投流+靈活的主播激勵機制+低成本私域獲客」，料盈利能力有望持續提升。