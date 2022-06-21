新東方在線股東急沽 騰訊套現逾7億 近清倉

新東方在線(1797)上周藉雙語直播帶貨「吸金」而高成交下爆炒，一度躋身最活躍港股，但在市場亢奮掃貨之際，卻為大戶「食胡」時機。港交所(388)權益披露顯示，騰訊控股(700)在上周三及上周四，兩度出手減持新東方在線，合共套現近7.2億元，持倉由9.04%，大減至1.58%的毋須再披露水平，近乎清倉。

股價兩日回吐41%

新東方由本月6日起連飆9個交易日，累漲6.8倍，一度高見33.15元，升至極嚴重超買水平，惟近兩個交易日明顯回吐，昨大跌32.1%，報16.98元，兩日瀉40.6%，較高位回吐近五成，成交額近42億元。

資料顯示，騰訊兩日合共沽出7,460萬股新東方在線，平均價分別為9.6755元及9.6168元。惟值得留意是，上周三及上周四新東方在線場內股價介乎12.34元至33.15元，遠高於騰訊沽出價，市場揣測為場外折讓沽貨。而按招股書顯示，騰訊為新東方在線A輪投資者，以每股0.5627美元(約4.4港元)認購9,042萬，意味今次沽貨賺逾倍。

多間大行齊減持

另外內地媒體引述數據指，摩根士丹利、滙豐銀行、摩根大通、花旗、法國巴黎及德銀等，上周的新東方持倉亦有減少，當中大摩亦在上周三及上周四共減持7,200萬股，持倉僅餘下108萬股，亦為清倉式減持。