新濠博亞擬遷總部往澳門避美除牌退市

金融時報報道，何猶龍旗下在美國上市的新濠博亞，計劃將總部遷往澳門，避從美國除牌退市。（資料圖片）

英國金融時報引述消息人士報道，新濠國際（200）旗下的新濠博亞（MLCO）正考慮把總部遷到澳門，藉法例存在的空間避開美國當局強制除牌。

報道稱，美國證券交易委員會（SEC）退市威脅一直是針對未能完全滿足審計要求的內地或香港企業，但有關規定不包括澳門，而且PCAOB過去未曾發現澳門企業違反美國的合規規定，因此由中國或香港以外的會計師事務所審計的澳門公司，理論上可以繼續在美國掛牌。

消息指，包括新濠博亞在內，已有數家在美國上市的企業亦正考慮利用上述「漏洞」，以圖避免被美國監管機構要求除牌退市，但未等到中國當局表態前，相信有關企業不會輕舉妄動。

澳門終止即時預防狀態 澳門股個別發展

另外，澳門特區政府民防行動中心8月2日宣佈終止即時預防狀態。由8月6日起，從外國、香港或台灣入境澳門，集中隔離醫學觀察的時間將縮短至7天，另設有3天自我健康管理。入境人士須在結束醫學觀察的翌日起計第1、2、3及5、7天接受核酸檢測。

博彩股及澳門股個別發展，金沙中國（1928）最段曾上升4.9%、銀河娛樂（027）亦升逾2.5%、澳博控股（880）升近3%，升幅其後收窄。新濠國際（200）、美高梅中國（2282）、永利澳門（1128）跌不足1%。信德集團（242）跌2.1%，創3年低。