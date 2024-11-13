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財經
2024-11-13 21:16:20

新秀麗上季少賺39% 稱內地消費者信心較預期疲弱

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新秀麗上季少賺39% 稱內地消費者信心較預期疲弱

新秀麗指，全球消費者信心較預期疲弱，特別是在中國。(資料圖片)

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新秀麗(1910)公布9月底止3個月純利6,620萬美元(約5.16億港元)，按年少39.1%；銷售淨額8.777億美元，跌8.3%；毛利5.2億美元，減8.9%；毛利率少0.3個百分點，至59.3%；每股盈利4.6美仙。

首3季純利減7.5%

累計今年首3季，新秀麗純利錄2.356億美元，少7.5%；銷售淨額26.46億美元，跌3.2%；毛利15.85億美元，減1.8%，毛利率59.9%，增0.8個百分點，每股盈利16.2美仙。

集團指，全球消費者信心較預期疲弱，特別是在中國，同時受北美洲批發客戶更為審慎的影響。集團亦在其各個市場、特別是印度受到促銷環境加劇所影響。至少毛利減少，主要由於來自利潤率較高的亞洲地區及Tumi品牌的銷售淨額減少，部分被直接面向消費者(DTC)渠道佔總銷售淨額百分比增加、及持續嚴格控制促銷折扣所抵銷。

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謀雙重上市 上季錄支出510萬美元

另外，新秀麗指繼續就其證券可能在美國雙重上市的籌備工作取得進展，董事會及管理層相信，隨著時間的推移，此舉將增加交投量，讓美國及全球的投資者更容易接觸到公司的證券，從而為股東加強價值創造。而上季集團錄得美國雙重上市籌備費用510萬美元。

新秀麗今日收報17.96元，跌0.3元或1.6%。
 

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