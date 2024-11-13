新秀麗上季少賺39% 稱內地消費者信心較預期疲弱

新秀麗(1910)公布9月底止3個月純利6,620萬美元(約5.16億港元)，按年少39.1%；銷售淨額8.777億美元，跌8.3%；毛利5.2億美元，減8.9%；毛利率少0.3個百分點，至59.3%；每股盈利4.6美仙。

首3季純利減7.5%

累計今年首3季，新秀麗純利錄2.356億美元，少7.5%；銷售淨額26.46億美元，跌3.2%；毛利15.85億美元，減1.8%，毛利率59.9%，增0.8個百分點，每股盈利16.2美仙。

集團指，全球消費者信心較預期疲弱，特別是在中國，同時受北美洲批發客戶更為審慎的影響。集團亦在其各個市場、特別是印度受到促銷環境加劇所影響。至少毛利減少，主要由於來自利潤率較高的亞洲地區及Tumi品牌的銷售淨額減少，部分被直接面向消費者(DTC)渠道佔總銷售淨額百分比增加、及持續嚴格控制促銷折扣所抵銷。