新秀麗半年多賺7.7% 選定美國雙重上市

新秀麗國際(1910)公布6月底止半年純利1.643億美元(約12.8億港元)，按年多7.7%；銷售淨額17.685億美元，少0.4%；毛利10.648億美元，漲2%，毛利率增1.4個百分點，至60.2%，創上半年紀錄；經營溢利3.147億美元，多0.8%；經調整EBITDA錄3.335億美元，少0.3%；每股盈利0.113美元；維持不派中期息。 營銷投資進一步增長 上半年多 6.6% 新秀麗表示，毛利造好受直接面向消費者渠道在總銷售淨額中的佔比上升、品牌組合變化及繼續嚴格控制促銷折扣推動。集團指，將繼續進行營銷投資，以推動銷售淨額進一步增長，上半年錄1.174億美元，多6.6%，而今年全年營銷開支目標定為銷售淨額約7%。

亞洲銷售淨額少 2% 歐洲增 1.8% 分區銷售方面，新秀麗上半年亞洲銷售淨額6.8億美元，按年少2%；北美洲跌0.5%，至6.08億美元；歐洲錄3.723億美元，增1.8%；拉丁美洲錄1.075億美元，多2.7%。按品牌計，新秀麗的銷售淨額9.038億美元，多2.7%；Tumi錄4.139億美元，少1.7%；American Tourister錄3.074億美元，跌4.2%。 新秀麗主席Timothy Charles Parker表示，對新秀麗上半年的強韌業績感到鼓舞，去年的銷售淨額受旅遊業復甦及積壓的消費者需求推動而創新高後，預計 今年將逐漸恢復正常增長，然而表現受宏觀經濟不確定性加劇及消費者情緒疲弱所影響。儘管如此，集團期內繼續保持穩健的財務表現，突顯彈性的業務模式、利潤率的提升及對開支的持續嚴格管理。另外，他指董事會已授權公司尋求新秀麗股份於美國雙重上市，認為可將鞏固公司於香港聯交所獲得的強大投資者支持，透過提高公司股份流動性並且讓美國及全球股東更易接觸到公司股份，穩步增強創造價值。

管理促銷折扣 努力保持高利潤率 展望下半年，他指儘管全球旅遊業及觀光業保持穩健增長，但全球眾多市場的宏觀經濟不確定性加劇及消費者情緒疲弱，集團將利用新秀麗的分權管理架構，在投資推動業務增長的同時，靈活應對更困難的經營環境。同時，集團將繼續努力管理促銷折扣及非營銷開支，以保持新秀麗的高利潤率，並透過其利潤率較高的品牌、渠道及地區，推動可盈利銷售淨額的增長。