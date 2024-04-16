新秀麗Samsonite據報因估值太高　致私募公司收購意向減低(更新)

在港上市的行李箱製造業新秀麗（Samsonite，1910）早前據報獲收購意向，並研究包括私有化在內的可能性。3月時有報道指，包括凱雷集團、KKR等在內的跨國收購公司，都對收購新秀麗表現出初步興趣。 不過，《彭博》最新引述消息報道，私募股權公司經評估後，認為新秀麗的定價過高，正在退出該公司的收購。 【4月16日更新】

私募基金意向與新秀麗估值預期不符 報道指出，私募基金的初步意向與新秀麗的估值預期不符，雖然潛在買家可能會重啟私有化交易，但此類計畫目前已被擱置。報道又提到，新秀麗一直保留私有化交易的可能性，該企上月公布，董事會已授權管理層尋求將公司股份於香港聯交所以外的第二主要證券交易所上市。

對於消息，新秀麗代表拒絕置評。 多間公司對收購新秀麗表達興趣 《彭博》此前引述消息人士報道，除凱雷集團、KKR之外，對新秀麗收購有興趣的公司包括貝恩資本、CVC Capital Partners；至於為新秀麗的少數股東、專注於中國的德弘資本也在評估與其他機構聯合競標。 報道又指，若新秀麗決定私有化，該些投資基金或考慮聯手組成財團競標，並補充可能會出現更多有興趣的公司。各收購公司的代表不予置評，新秀麗則未回覆查詢。 新秀麗據報獲收購意向 《彭博》引述消息報道，在收到潛在買家的收購意向後，正在考慮各種選擇，並正與顧問合作研究包括私有化在內的可能性。目前審議仍在進行中，不確定新秀麗是否會決定該宗收購交易。