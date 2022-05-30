新股動態｜自動售賣機製造友寶在線申請香港上市 傳集資最多5億美元

友寶為中國最大自動售賣機經營商，去年底在全國擁有102,700個自動售貨機。(友寶網站截圖)

中國最大自動售賣機經營商友寶在線科技（Ubox Online）申請來港上市，據外電報道，公司計劃集資3億至5億美元（折合約23.4億至39億港元），高盛、中信建投國際及華泰國際為聯席保薦人。

據友寶在線的上市申請文件，集團擁有中國規模最大的自動售貨機網絡，2021年以交易商品總額計算市場份額為7.4%。銷售點覆蓋學校、工廠、辦公場所、公共場所、交通樞紐等核心消費場景等，近期向餐廳等新消費場景擴張，截至2021年12月31日擁有超過102,700個自動售貨機。

友寶2021年全年收入為26.76億元(人民幣，下同)，年度毛利率41.1%，經營虧損為1.67億元，年度虧損1.88億元。智慧零售業務為最大收入來源，2021年收益貢獻為19.15億元或71.6%，而該業務自直營模式和合夥人模式所得的收入分別為4.36億元及14.79億元。

全國擁超過10萬個自動售賣機 螞蟻集團持有16.68%

截至2022年3月31日止三個月，智慧零售業務的交易商品總額與2021年同期增長26.1%。在疫情之下，集團截至2022年4月30日的一個月的智慧零售業務的交易商品總額與2021年同期相比仍然增長了6.2%。文件披露，截至2021年12月31日，友寶點位約有9.6%及3.5%分別位於北京及上海。

友寶為阿里巴巴的重要戰略合作夥伴，螞蟻集團全資附屬公司上海雲鑫目前持股比例達16.68%，投票權為9.81%。友寶曾於2016年在中國股轉系統上市，其後於2019年申請並完成除牌。

根據弗若斯特沙利文預測，中國自動售貨機零售市場規模將從2021年的271億元(人民幣，下同)增長至2026年的799億元，複合年增長率為24.0%。