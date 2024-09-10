新股巨頭駕到 美的籌270億 順豐傳接力

新股巨無霸殺到！問鼎近3年集資王寶座的內地家電龍頭美的集團(300)昨正式在港招股，招股價較A股折讓約兩成，擬下周二掛牌。以美的最高集資額約270億元計，有機會成為2021年京東物流(2618)後，約3年來本港最大新股。同時，另一焦點股內地快遞商順豐控股亦傳本月底接力招股，料集資最少10億美元(約78億港元)。
美的昨起至本周四在港招股，全球發行約4.9億H股，當中5%香港公開發售。招股價介乎52元至54.8元，以每手100計，入場費約5,535元，擬9月13日定價，9月17日上市，聯席保薦人為中金及美銀。以美的昨A股收市報61.09元人民幣，折算港元計，即H股招股價較A股有約18%至22%折讓。
美的18名基石 共認購近百億
集團引入18名基石投資者，合共認購約12.56億美元(約97.9億港元)，包括中遠海運、國資委旗下國調基金二期、比亞迪(1211)、瑞銀、海豐國際(1308)控股股東楊紹鵬等。
集團招股文指，於2021年、2022年及2023年的收入分別為3,434億元(人民幣，下同)、3,457億元及3,737億元，複合年增長率為4.3%，年度利潤分別為290億元、298億元及337億元。截至4月底止4個月，收入按年增長11%，至1,458億元，期內溢利升12.5%，至136億元。
另外，有報道指順豐計劃最快本月底在香港公開招股，意味可緊接美的上市後不久招股，聯席保薦人分別為高盛、華泰國際及摩根大通。
中港市況審慎 有不足額風險
不過，由於目前中港股市氣氛仍偏向審慎，證券界普遍對巨頭新股的招股反應未感樂觀，即使美的以大折讓招股，惟預料公開認購最終只會僅僅足額，甚至有不足額風險，認為投資者不宜太進取。