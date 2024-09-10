新股巨頭駕到 美的籌270億 順豐傳接力

新股巨無霸殺到！問鼎近3年集資王寶座的內地家電龍頭美的集團(300)昨正式在港招股，招股價較A股折讓約兩成，擬下周二掛牌。以美的最高集資額約270億元計，有機會成為2021年京東物流(2618)後，約3年來本港最大新股。同時，另一焦點股內地快遞商順豐控股亦傳本月底接力招股，料集資最少10億美元(約78億港元)。

美的昨起至本周四在港招股，全球發行約4.9億H股，當中5%香港公開發售。招股價介乎52元至54.8元，以每手100計，入場費約5,535元，擬9月13日定價，9月17日上市，聯席保薦人為中金及美銀。以美的昨A股收市報61.09元人民幣，折算港元計，即H股招股價較A股有約18%至22%折讓。