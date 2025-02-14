新股巨額孖展惹關注！證監：正向8間券商進行「主題審視」

近月新股市場再趨熱鬧，焦點股份認購額屢創紀錄，亦出現單一券商錄巨額孖展的情況。證監會行政總裁梁鳳儀今日在傳媒聚會上透露，正針對情況對8間證券行進行「主題審視」，審視券商是否有進行合適這貸風險管理，包括制訂審慎信貸政策、設定信貸限額及是否有足夠存倉資產及充分考慮客戶的償還能力等。

提醒投資者非穩賺 勿盲目跟風

梁風儀又提醒市民，關注新股市場近日的超購額度是否有實質需求支持，並提醒投資者新股投資非「穩賺不賠」，上市後有機會「破發」，切勿盲目跟風。