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財經
2025-02-14 16:52:14

新股巨額孖展惹關注！證監：正向8間券商進行「主題審視」

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證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀
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近月新股市場再趨熱鬧，焦點股份認購額屢創紀錄，亦出現單一券商錄巨額孖展的情況。證監會行政總裁梁鳳儀今日在傳媒聚會上透露，正針對情況對8間證券行進行「主題審視」，審視券商是否有進行合適這貸風險管理，包括制訂審慎信貸政策、設定信貸限額及是否有足夠存倉資產及充分考慮客戶的償還能力等。

提醒投資者非穩賺 勿盲目跟風

梁風儀又提醒市民，關注新股市場近日的超購額度是否有實質需求支持，並提醒投資者新股投資非「穩賺不賠」，上市後有機會「破發」，切勿盲目跟風。

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業界不排除有篤飛及重覆申購

有證券業人士表示，有只接到證監會關於新股認購的問券調查，惟不清楚主題審視如何進行，但承認有券商近月孖展認購額驚人，除了因有部分中資券商將認購渠道透過本地券商進行外，估計當中亦有「篤飛」或重覆入票情況。他又不排除有人想形成市場熱捧新股的假象，引更多散戶入局，因而惹來證監會關注。

超購王草姬 股價累插水五成

事實上，近月出現多集新股巨額超購紀錄，惟部分上市後表現乏善可陳。例如去年底掛牌的「郭晉安概念股」草姬集團（2593）超購6,100倍，為史上超購王第二位，有券商推出100倍槓桿孖展，市場消息的孖展認購額約800億元，當中有兩間券商均分別表示借出超過300億元，惟股價上市首日高開25%後即乏力，首掛收市升一成，而至今更已倒跌並累挫47%

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