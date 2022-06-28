新股市場｜今年港新股集資額預測 畢馬威降逾四成

畢馬威中國發表《中國內地及香港IPO市場2022年度上半年回顧》，指期內受地緣政治及經濟不確定性因素繼續影響環球新股市場氣氛，上半年新股集資額按年顯著下跌，其中美國、歐洲及香港新股集資額回落逾九成，預期本港今年將有80隻新股上市，集資額約2,000億元，有望由第九名，回升至全球第五大，但較早前預測110隻新股及集資3,560億元，減27%及43.8%。

上半年集資額削92%

香港新股市場見放緩。今年上半年已完成24宗上市，整體集資額按年下降92%，至約178億元。畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌指，由於香港擁有靠近內地地理優勢，加上與內地市場間資本流動機制，當目前中企赴美上市面臨不確定性，香港仍然是中概股回歸上市首選地。預計中概股回歸在今年下半年仍將繼續支持香港提升其於集資及資本市場的地位。

另外，今年本港SPAC上市機制平穩起步，目前有13家已提交申請，其中2家 SPAC已成功上市。該上市機制有望在今年起為香港市場注入新動力，吸引更多包括新能源、醫療保健、生物科技和綠色金融在內的新經濟公司在港交所(388)上市。然而報告指出，香港市場氣氛在今年餘下時間將繼續受全球地緣政治、經濟不確定性和新冠肺炎疫情持續所影響。畢馬威中國預計，隨著有關不確定性消退，加上現時香港新股市場仍然穩健，有超過170宗上市申請，市場活躍度將提升。

另外，內地A股IPO市場受惠於多間大型新股上市項目而跑贏全球，截至本月23日，上交所及深交所總集資額約463億美元，相等於全球新股集資額逾 48%。劉大昌續指，隨著新冠肺炎疫情得到控制，加上財政及貨幣措施支撐經濟增長，內地經濟在今年餘下時間將逐步改善，為企業營造有利融資的環境。此外，全面註冊制有望於今年實行，這將進一步刺激內地新股市場。

約有 856 間公司申請 A 股上市

A股IPO市場勢頭保持強勁，約有856間公司正申請上市，主要受惠於上交所科創板及深交所創業板需求，可見市場對內地股市抱有堅定信心並予以認可。以行業而言，訊息技術、媒體及電訊(TMT)和工業製造業佔整體上市申請71%，相信有關企業仍是支持A股IPO市場的主要推動力。