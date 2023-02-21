新股待暖｜嘀嗒出行3度遞表 巨無霸重來 極兔傳籌156億

港股去年新股集資額僅逾千億元，按年大減七成，市場憧憬今年可倍升，部分焦點新股陸續捲土重來，當中印尼初創公司極兔速遞(J&T Express)再傳來港上市，集資額更傳介乎10億美元至20億美元(約78億港元至156億港元)，料有力問鼎今年新股巨無霸。另外，內地網約順風車公司嘀嗒出行(Dida)第3次在港申請上市，有傳公司考慮集資2億美元(約15.6億港元)。
港股今年暫僅10新股掛牌，合共集資額不足40億元，當中3股已跌穿上市價，另有一企業延遲上市，市場憧憬的新股暖風仍未見到，不過昨傳出兩隻焦點股重來。
據指估值目標200億美元
外電引述消息指，繼去年因市況波動而擱置上市計劃後，極兔再擬今年下半年來港，目標以200億美元估值掛牌，並正考慮出售5%至10%股份，以此推斷集資額介乎10億至20億美元，惟目前未有最終決定，而極兔指不會評論市場傳聞。
極兔創立於2015年，總部在雅加達，由內地手機製造商OPPO印尼負責人李杰及OPPO創辦人陳明永共同創立，快遞網絡覆蓋印尼、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、新加坡、中國、沙特阿拉伯、阿聯酋、墨西哥、巴西和埃及共13個國家。集團在2021年11月曾融資籌得25億美元(約195億港元)，投資者包括高瓴資本、紅杉資本及騰訊控股(700)等。
嘀嗒去年首9月利潤縮92%
另外，嘀嗒出行再向聯交所遞交上市申請，聯席保薦人為中金、海通國際及野村，外電指集團擬今年6月上市，惟未有細節，發言人亦不作回應。嘀嗒出行早於2020年10月及2021年4月兩度向聯交所遞表。
嘀嗒出行九成收入來自向提供順風車的私家車車主收取服務費，截至去年9月底擁有1,240萬名認證車主。受新冠肺炎疫情令網約乘車次數減少影響，集團去年9月底止9個月收入4.28億元人民幣，按年少26.6%，毛利3.2億元人民幣，毛利率74.6%，減6.3個百分點，期內利潤7,485萬元人民幣，大減92%，經調整利潤錄6,540萬元人民幣，少64.6%。
集團在初步招股文件中披露，內地多個地區的地方機關已頒布規則規範及監管經營順風車服務的平台，旗下順風車平台累計接獲57宗行政罰款，其中36宗已撤銷，餘下21宗罰款介乎5,000元至3萬元人民幣不等，合共約55萬元人民幣。
北水走資57億 盈富成交稱冠
港股方面，恒生指數昨最高漲254點，收市仍升167點或0.8%，報20,886點，主板成交額1,121億元。滬深港股通走資，合共淨沽出57.5億元，為本月最大額走資。
最活躍港股為盈富基金(2800)，全日漲0.6%，報21元，成交額137.1億元，佔主板成交額12.2%。部分藍籌創52周新高，包括今日放榜的滙豐控股(005)創1年高；中國聯通(762)創逾兩年高；中國移動(941)3年高。