新股待暖｜嘀嗒出行3度遞表 巨無霸重來 極兔傳籌156億

港股去年新股集資額僅逾千億元，按年大減七成，市場憧憬今年可倍升，部分焦點新股陸續捲土重來，當中印尼初創公司極兔速遞(J&T Express)再傳來港上市，集資額更傳介乎10億美元至20億美元(約78億港元至156億港元)，料有力問鼎今年新股巨無霸。另外，內地網約順風車公司嘀嗒出行(Dida)第3次在港申請上市，有傳公司考慮集資2億美元(約15.6億港元)。

港股今年暫僅10新股掛牌，合共集資額不足40億元，當中3股已跌穿上市價，另有一企業延遲上市，市場憧憬的新股暖風仍未見到，不過昨傳出兩隻焦點股重來。

據指估值目標200億美元

外電引述消息指，繼去年因市況波動而擱置上市計劃後，極兔再擬今年下半年來港，目標以200億美元估值掛牌，並正考慮出售5%至10%股份，以此推斷集資額介乎10億至20億美元，惟目前未有最終決定，而極兔指不會評論市場傳聞。

極兔創立於2015年，總部在雅加達，由內地手機製造商OPPO印尼負責人李杰及OPPO創辦人陳明永共同創立，快遞網絡覆蓋印尼、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、新加坡、中國、沙特阿拉伯、阿聯酋、墨西哥、巴西和埃及共13個國家。集團在2021年11月曾融資籌得25億美元(約195億港元)，投資者包括高瓴資本、紅杉資本及騰訊控股(700)等。

