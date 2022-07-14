新股掛牌慘淡 巨無霸天齊鋰業曾挫11%

4隻新股昨齊齊上市，惟最終有3隻潛水。

4隻新股昨上市，3隻潛水！今年來集資規模最大的新股內地鋰業巨頭天齊鋰業(9696)昨開市即挫9.1%，見74.5元，一度重挫11.4%，全日低見72.65元，一手200股帳面虧損1,870元。最終收市回穩，險守招股價收報82元，投資者恐蝕手續費。全日成交額31億元。

鋰價續看升 不擔心股價

天齊鋰業行政總裁夏浚誠表示，股價升跌為正常反應，要看長期股價表現，強調對集團業務及處於新能源賽道優勢有信心，對股價表現並不憂慮，加上短期內鋰供應趕不上需求，市場數據分析供需緊張持續至2027年，因此對鋰價走勢有信心。

至於天齊鋰業A股昨收市報128.6元人民幣，升0.6%，成交額112.94億元人民幣。

另外，中概股名創優品(9896)開市報13.2元，較定價13.8元跌4.3%，最低見13.12元瀉近半成，最終收報13.38元，下滑3%或0.42元，每手200股帳面蝕84元，成交5,480萬元。市值約169億元。

諾亞控股(6686)收市報279元，較定價292元瀉4.5%或13元，每手20股帳面虧損260元，成交1,313萬元。湖州燃氣(6661)收報5.6元，較定價6.08元挫7.9%或0.48元，每手500股帳面蝕240元，成交3,200萬元。

萬科分拆萬物雲 傳9月登場

另外，昨傳出萬科企業(2202)擬9月啟動下物業管理公司萬物雲的分拆上市計劃，集資最少20億美元(約156億港元)，並在8月接受港交所(388)的上市聆訊，中信證券、花旗及高盛為聯席保薦人。萬物雲回覆內地媒體查詢時，指目前為「緘默期」不便回覆，以公告為準。