新股新血｜許正宇冀吸新能源新材料公司 無盈利科企准來港上市

港交所(388)於2018年推行上市改革，容許未有盈利生物科技企業(B股)來港上市後，財經事務及庫務局長許正宇昨透露，港交所將於下個月修改主板上市規則，可容許無收入、無盈利的科技公司來香港上市，冀吸引包括新能源及新材料公司。

許正宇昨出席電台節目時表示，新措施將有助本港與大灣區在金融聯通，配合全球數碼化趨勢，擴大上市公司資源，讓更多公司利用香港平台融資，並連帶建立金融產業鏈。他又指，要增加香港股市吸引力和競爭力，除便利科技公司上市外，還需發展綠色科技金融，預算案提出要舉辦國際綠色科技周，稍後將與創新及科技局及環境及生態局商討細節。

另外，許正宇預期，今年上半年落實港元人民幣雙櫃枱，目前已有十多家上市公司願意開設，正就人民幣櫃枱納入南向港股通與內地監管機構商討，亦正就公司遷冊機制草擬相關安排及諮詢市場。至於私募基金方面，他說政府《有限合夥基金》條例通過後至今有約600個私募基金在公司註冊處登記，將提供資助及稅務寬免及制定法律框架，便利有關基金在港成立，另外現正接觸前海方面，冀讓基金更便捷進入內地市場。