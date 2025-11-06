新股暗盤榮辱互見 旺山旺水每手賺逾萬

旺山旺水為今日掛牌4隻新股中最受捧股份。(網上圖片)

新股認購熱度繼續，惟各股的熱情有別。今日有4隻新股掛牌，昨日暗盤有3隻均潛水，唯獨未錄盈利的生物製藥公司旺山旺水(2630)昨暗盤一度急升逾2倍，三大暗盤交易場均以85元收市，較上市價33.37元高1.55倍，每手200股帳面賺10,326元。

旺山旺水公開發售認購超額6,237倍，為今日掛牌4隻新股中最受散戶捧場的股份，涉資逾3千萬元的上限認購「頂頭槌飛」只有22%能中一手，一手中籤率1.68%。

至於其他新股包括超購72倍的文遠知行(800)，昨在輝立暗盤潛水12.8%，每手蝕約348元；另外中國自動駕駛商小馬智行(2026)超購14倍，輝立暗盤潛水11.2%，每手損手1,550元；智能汽車科技解決方案提供商均勝電子(699)超購146倍，輝立暗盤跌2.7%，每手蝕300元。