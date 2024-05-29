新股曙光｜EDA爆升84% 旺市帶挈 本月IPO首掛皆報捷

港股4月開始一掃過去的沉悶，短時間內上衝超過3,000點；原來IPO市場也輕微有回暖跡象。本報統計顯示，5月上市的5隻IPO股份，首日掛牌都能穩守招股價，讓認購的投資者略有斬獲，當中首日升幅最亮麗的是昨日上市的EDA集團控股(2505)，升84.21%；其次就是星期一上市的趣致集團(917)，首日升幅40%，今日再升14%(見表)。
今年20股上市 65%仍報升
截至昨日，今年總計有20隻股份上市，首日升幅最亮麗的是1月上市的經緯天地(2477)和3月上市的泓基集團(2535)，首日掛牌分別升164%和136%。而首日可以守穩招股價的則有13家，佔總數的65%。
如果投資者從IPO買入持有至昨日計算，共有12隻仍可以獲利，升幅最大的是從事汽車相關支援服務的長久股份(6959)升幅933.6%。
誠然，只有20家上市公司的例子，仍難言香港的IPO市場是否有回溫的跡象，不過，可以守穩招股價，對散戶的信心料有一定支持。
瑞銀亞洲股票資本市場部聯席主管張倩嘉昨日出席一個公開場合時表示，瑞銀手上仍有不少IPO項目，該行的客戶包括主權基金或者長線基金，都對有關項目感到正面，此乃香港IPO市場轉向正面的訊號之一。
瑞銀冀短期有大型新股登場
該行全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國則稱，很多公司有興趣來港上市，期望短期內有大型新股來港，不過仍視乎中證監審批進度。
按港股過去5年，IPO市場有下滑跡象。2019至2023年，上市公司分別161家、146家、97家、89家和70家；今年至今為止20家。