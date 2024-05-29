新股曙光｜EDA爆升84% 旺市帶挈 本月IPO首掛皆報捷

港股4月開始一掃過去的沉悶，短時間內上衝超過3,000點；原來IPO市場也輕微有回暖跡象。本報統計顯示，5月上市的5隻IPO股份，首日掛牌都能穩守招股價，讓認購的投資者略有斬獲，當中首日升幅最亮麗的是昨日上市的EDA集團控股(2505)，升84.21%；其次就是星期一上市的趣致集團(917)，首日升幅40%，今日再升14%(見表)。

今年20股上市 65%仍報升

截至昨日，今年總計有20隻股份上市，首日升幅最亮麗的是1月上市的經緯天地(2477)和3月上市的泓基集團(2535)，首日掛牌分別升164%和136%。而首日可以守穩招股價的則有13家，佔總數的65%。