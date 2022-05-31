新股消息｜傳李澤楷旗下富衛集團因市況延遲上市計劃　

外電引述消息人士透露，李澤楷下富衛集團因市況波動決定推遲在香港的首次公開發行計劃。集團會在市況轉好時再重啟其上市計劃。富衛集團拒絕置評。富衛集團據報在上周成功通過上市聆訊，目標集資規模約10億(美元，下同)(約78億港元)。

根據集團於2月底上載的上市申請文件，富衛於2021年錄得總收益116.97億元及淨利潤2.49億元。集團業務遍佈香港（及澳門）、泰國（及柬埔寨）、日本、菲律賓、印尼、新加坡、越南和馬來西亞等10個市場。東南亞市場於2021年貢獻超過50%的新業務價值。

集團於2021年錄得新業務價值總額6.86億美元，保障成分比率約為52%。基礎性新業務價值自2019年按18.8%的複合年增長率（按固定匯率計為18.8%）增至2021年的4.46億美元，其中包括2019年至2020年的同比增長13.5%（按固定匯率計為12.4%）及2020年至2021年的同比增長24.5%（按固定匯率計為25.7%）。內涵價值權益由2019年的48億元增長46.8%至2020年的71億元，並進一步增長27.5%至2021年的91億元。

另外，今季新股市場淡靜，聯交所資料顯示，4月及5月合只分別有2隻及1隻新股完成上市。累計首5個月共26隻新股在香港掛牌買賣。