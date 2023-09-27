新股焦點｜續為控股股東 阿里率先拆菜鳥上市

集資用於拓國際及內地網絡

據菜鳥的初步招股文件顯示，集資用於發展國際及內地物流能力及網絡；研發及技術創新，以及一般營運。花旗、中信證券及摩根大通為聯席保薦人。

阿里今年3月宣布業務重組，一拆六大業務，並稱每個業務集團將有獨立融資並尋求單獨上市的可能性，於5月進一步披露雲智能、菜鳥及盒馬目標是介乎6至18個月內完成上市，目前菜鳥率先跑出。惟目前尚未落實全球發售規模和架構及最終持股量等。

阿里指分拆將令投資者能更好地評估其公司價值，並專注未分拆集團業務；可更好地反映菜鳥自身價值，將提高菜鳥價值，包括提高其在客戶、供應商及潛在戰略合作夥伴中的獨立形象，在未來有需要時直接及獨立進入股權及債務資本市場，進一步增強其獲得銀行信貸融資的能力等。

首季EBITDA錄18億人幣

菜鳥於2021年至2023年財政年度總收入複合年增長率為21%。截至今年6月底首季總收入按年增加34%，至232億元人民幣，純利3.9億元人民幣，去年同期蝕3.3億元人民幣，而非國際財務報告準則經調整EBITDA為18億元人民幣，按年漲約1.8倍。