新股登場｜中寶新材及力盟科技齊招股 共籌4.9億

中寶新材及力盟科技今招股，分別集資最多3.375億元及約1.5億元。(資料圖片)

兩新股今日招股共集資最多4.9億元。內地生物降解塑料產品的中寶新材(2439)發行2.5億股，每股招股價介乎1.05元至1.35元，集資最多約3.375億元。每手2,000股入場費約2,727.22元。

中寶集資建新生產線

該公司集資將用於長春建新生產線、加強研發能力及升級現有的研發設備、招聘、升級、開發及整合內部營運報告系統及雲端財務報告系統等。並引入北京安吉豐瀚為基石投資者，涉約9,900萬元。

該股去年首9個月賺4,549萬元人民幣，跌27%，營業額2.1億元人民幣，升12.5%，毛利8,598萬元人民幣，多1.1%。

力盟入場費約 3030.25 元

另外，內地數碼營銷服務提供商力盟科技(2405)發售2億股，每股招股價介乎0.65元至0.75元，集資最多約1.5億元，每手4,000股入場費約3,030.25元，預期本月31日掛牌。集資將加強研發能力(尤其是AI技術能力)、開發其Adorado平台，招聘研發專家及尋求戰略合作或投資機會等。

截至去年9月底9個月純利272萬美元，按年減39%，營業額1,017萬美元，微升0.5%，毛利815萬美元，下滑3%。截至去年9月底已為超過1,900家營銷主提供服務，涵蓋電子商務、線上遊戲及應用程序多個垂直行業。