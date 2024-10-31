新股登場｜兩IPO今日齊招股 「吉利影子股」3646元入場

今日有兩隻新股齊齊首日招股，包括被指為「吉利影子股」的汽車智能視覺產品及系統解決方案供應商晶科電子股份。(網上圖片)

今日有兩隻新股齊齊首日招股！被指為「吉利影子股」的汽車智能視覺產品及系統解決方案供應商晶科電子股份 (2551)今起招股，擬發行約3,360萬H股，當中一成香港公開發售，招股價3.61元，集資1.2億元，以一手1,000股計，入場費約3646元，擬11月8日上市。中信証券為獨家保薦人。

晶科電子今年5月底止5個月純利3,217.3萬元人民幣，按年多1.27倍；收入8.43億元，增35%；毛利1.54元人民幣，多47.9%。集團集資淨額的約70%將用於擴張汽車智能視覺產能。

晶科電子去年 38% 收入來自吉利系

集團指，自2018年成立領為視覺以來一直與吉利控股及其許多相關汽車主機廠保持戰略業務關係。於2021年、2022年及2023年以及截至2023年及2024年5月31日止5個月，來自吉利系企業的收入分別為5,060萬元人民幣、3.501億元人民幣、7.058億元人民幣、2.114億元人民幣及3.267億元人民幣，分別佔同期總收入的3.6%、24.8%、38%、33.8%及38.8%。集團又預計，來自吉利系企業的收入近期會繼續增加。