新股登場｜天齊鋰業險守招股價 名創優品破底

4隻新股今日上市，3隻潛水！今年來集資規模最大的新股內地鋰業巨頭天齊鋰業(9696)開市即挫9.1%，見74.5元，一度重挫11.4%，全日低見72.65元，一手200股帳面虧損1,870元。最終收市回穩，險守招股價收報82元，投資者恐蝕手續費。全日成交額31億元。

天齊鋰業行政總裁夏浚誠表示，股價升跌為正常反應，要看長期股價表現，強調對集團業務及處於新能源賽道優勢有信心，對股價表現並不憂慮。加上短期內鋰供應趕不上需求，市場數據分析供需緊張將持續至2027年，因此對鋰價走勢有信心。

至於天齊鋰業A股今日收市報128.6元人民幣，升0.6%，成交額112.94億元人民幣。