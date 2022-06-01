新股登場｜威馬汽車申請港上市 擬籌10億美元

中國電動車製造商威馬控股向港交所提交上市申請。據外電報道，集團擬集資約10億美元(約78億港元)，海通國際、招銀國際和中銀國際為上市聯席保薦人。

根據威馬控股的上市申請文件，集團自2018年9月推出首款車型以來，累計出售83,495輛電動車，其中2021年的電動車銷量為44,152輛，較2020年增加1倍。集團2021年收入上升77.5%至17.62億元(人民幣，下同)，虧損82.05億元，較2020年虧損50.84億元增加61.4%，毛利率為41.1%。

2018 年推首款車型起累計售 83,495 輛電動車

集團在浙江及湖北省的兩個自有生產設施合計最高年產能25萬輛，截至2021年12月底銷售及服務網絡由621家合作夥伴門店組成，包括397個提供車輛展示而非銷售威馬體驗館、180個威馬用戶中心及44個威馬星創中心。

根據灼識諮詢的資料，威馬控股2021年電動SUV銷量在中國主流市場（即建議零售價介乎15萬至30萬元人民幣的電動汽車細分市場）所有純電動汽車製造商中排名第一，2021年電動汽車銷量及智能電動汽車銷量則該細分市場中，在本土汽車製造商中排名第三。

灼識諮詢預測，中國主流電動汽車市場銷量2021年至2026年的複合年增長率為27.7%。