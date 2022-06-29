新股登場｜微創腦科學今起招股 入場費24888元

由微創醫療（853）分拆的微創腦科學（2172）今日開始至7月8日招股，招股價24.64元，發行1,370萬股，其中香港公開發售佔1成，國際佔9成，每手1,000股，入場費24,888.34元。7月15日上市，聯席保薦人為摩根大通及中金公司。

集團並已訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購總額3,000萬美元（約2.35億港元）可購買的有關發售股份數目，按發售價每股24.64元計算，認購的發售股份總數為955.6萬股。基石投資者包括Harvest（其91%的管理股股份由嘉實國際資產管理有限公司持有，9%的管理股份由嘉實國際投資有限公司持有）及新華網。

微創腦科學經營神經介入醫療器械行業，目前產品組合累積共有30款產品，包括在中國獲得批准並商業化的10款治療產品及三款通路產品以及17款正在開發的候選產品。獲批准的治療產品組合，涵蓋神經血管疾病的三大領域，即出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中。除於中國獲得批准外，兩款栓塞彈簧圈旗艦產品NUMEN及NUMEN FR已於美國、歐盟及韓國獲得批准。集團計劃於美國建立研發及生產中心。

集團是次集資所淨額約2.8億元，約30%用於研發出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中治療及通路產品；20%用於出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中產品商業化；15%用於擴張制造設施以擴大生產規模；20%用於擴大全球影響力；10%用於通過戰略收購、投資、合作或該等策略的結合以優化產品組合；其餘5%將用作營運資金及其他一般公司用途。