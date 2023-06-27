新股登場｜慧居科技明招股 入場費約4242元

慧居科技將於明日起招股，每手1,000股入場費約4,242元。圖為其管理層。

經營跨省供熱服務的供貨商慧居科技(2481)將於明日起招股，集售7,560萬股H股，香港發售部分涉10%，或756萬股，每股招股價介乎3至4.2元，集資2.26億至3.17億元，每手1,000股入場費約4,242元。該股預期7月10日在主板買賣。

國泰君安融資為獨家保薦人。國泰君安證券(香港)為保薦人兼整體協調人、整體協調人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

該股於今年6月18日，其總特許經營面積和總實際供熱服務面積分別約為4.1億方米及4,190萬方米。除提供供熱服務外，亦提供供熱相關工程施工服務和 EMC服務。有關EMC服務，即負責安裝若干設備及機械以實現節能目的。自 2010年開始運營以來，在供熱服務已擁有超過10年運營經驗。