新股登場｜慧居科技明招股 入場費約4242元

經營跨省供熱服務的供貨商慧居科技(2481)將於明日起招股，集售7,560萬股H股，香港發售部分涉10%，或756萬股，每股招股價介乎3至4.2元，集資2.26億至3.17億元，每手1,000股入場費約4,242元。該股預期7月10日在主板買賣。
國泰君安融資為獨家保薦人。國泰君安證券(香港)為保薦人兼整體協調人、整體協調人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
該股於今年6月18日，其總特許經營面積和總實際供熱服務面積分別約為4.1億方米及4,190萬方米。除提供供熱服務外，亦提供供熱相關工程施工服務和 EMC服務。有關EMC服務，即負責安裝若干設備及機械以實現節能目的。自 2010年開始運營以來，在供熱服務已擁有超過10年運營經驗。
集資用於蘭州新區供熱調峰鍋爐建設
至於是次集資額中約50%或約9,370萬元，將用於蘭州新區供熱調峰鍋爐建設專案。預期項目建設將於2023/2024年度供熱服務期前完成；約40%或約7,500萬元，將用於建設一級輸配管網及供熱服務設施、採購供熱經營的相關設備及裝置以及新密供熱準備及擴展項目，約10%用作營運資金及其他一般企業用途。
慧居科技董事長兼執行董事耿鳴指，為回應內地政府減少碳排放的使命，以及應對氣候變化，將致力積極提升熱源組合，並透過改善供熱服務管理軟體工具平台，降低成本並提高運營效率，以支持政府舉措，未來將會積極把握市場機遇，把目前商業成功，複製並擴展至內地其他地區。並相信所有北方居民都應該享有清潔和高品質的供熱服務。