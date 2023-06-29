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財經
2023-06-29 20:56:18

新股登場｜《新假期》母企明招股 4646元入場

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新股登場｜《新假期》母企明招股 4646元入場

新傳企劃明日起招股，最高集資額1.38億元。

本地數碼媒體集團新傳企劃(1284)明日起招股，發行1.5億新股，當中10%公開發售，上市價介乎0.84元至0.92元，以每手5,000股計，每手入場費約4,646元，最高集資額1.38億元，擬717日掛牌，英皇企業融資及力高企業融資為聯席保薦人。

去年收入2.4

集團集資額擬用於擴展及加強產品系列；與其他媒體或電子商務市場從業者合併及收購或策略聯盟；建設內部媒體內容管理平台；一般營運資金及償還銀行借款。截至去年底止，集團總收入為2.4億元，按年少1.8%，來自數碼廣告的收入佔總收入為95.2%；經調整淨利潤為4,360萬元。

新傳企劃為數碼媒體旗艦集團，透過多個數碼媒體平台，向品牌及廣告代理提供綜合廣告解決方案，早於2011年已開展線上業務，現時合共經營九個媒體品牌，包括《新假期》、《東方新地》、《經濟一週》、《新Monday》、「More」、「GOtrip」、「Sunday Kiss親子童盟」，以及兩個較近期引進的品牌「SSwagger」及「Madame Figaro」。集團指，透過第三方社交媒體的10Facebook專頁及9Instagram帳號，分別錄得超過740萬及120萬名粉絲，去年底止9個網站分別錄得獨立訪問量超過2.19億次。

新傳企劃執行董事兼行政總裁李一培表示，隨著年輕消費者逐漸增多及數碼平台使用普及化，再加上經歷新冠肺炎疫情後，促使生活模式及消費習性出現明顯及急速的變化，同時零售商也快速變陣，利用線上平台優化銷售渠道，對線上廣告行業前景非常樂觀。於股份發售完成後，集團將積極推進擴展策略，並優化整體資本結構，從而捕捉發展機遇及提升市場地位

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