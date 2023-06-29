新股登場｜《新假期》母企明招股 4646元入場

本地數碼媒體集團新傳企劃(1284)明日起招股，發行1.5億新股，當中10%公開發售，上市價介乎0.84元至0.92元，以每手5,000股計，每手入場費約4,646元，最高集資額1.38億元，擬7月17日掛牌，英皇企業融資及力高企業融資為聯席保薦人。

去年收入 2.4 億

集團集資額擬用於擴展及加強產品系列；與其他媒體或電子商務市場從業者合併及收購或策略聯盟；建設內部媒體內容管理平台；一般營運資金及償還銀行借款。截至去年底止，集團總收入為2.4億元，按年少1.8%，來自數碼廣告的收入佔總收入為95.2%；經調整淨利潤為4,360萬元。