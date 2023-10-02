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財經
2023-10-02 21:16:52

新股登場｜極兔速遞傳通過上市聆訊 擬籌78億

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新股登場｜極兔速遞傳通過上市聆訊 擬籌78億

物流服務商極兔速遞(J&T Express)傳已通過港交所上市聆訊。圖為其網站。

物流服務商極兔速遞(J&T Express)傳已通過港交所(388)上市聆訊，市場早前傳計劃集資5億至10億美元(39億至78億港元)。據其最新上載的初步招股文件顯示，集資將用於拓展物流網絡、提升基礎建設、強化在東南亞和其他現有市場的分揀及倉儲能力及容量，包括收購土地或物業等；計劃開拓新市場及擴大服務範圍，以及研發等。

上半年盈轉虧 6.4億美元

截至今年6月底上半年收入40億美元，按年增逾18%，期內轉盈為虧，蝕6.4億美元，去年同期賺14.1億美元，期內銷售、一般及行政開支飆升2.3倍，至17.6億美元，經營虧損擴大至16.3億美元。非國際財務報告準則計量經調整虧損收窄至2.6億美元，去年同期蝕4.18億美元。該股指錄虧損是由於內地市場虧損，以及可轉換可贖回優先股的公允價值變動。同時亦受到收購百世快遞中國有關的整合成本的影響。

該股又指，今年78月在東南亞平均單日包裹量為970萬及1,050萬件，按年增36.7%48.4%。內地則分別為4,390萬及4,600萬件，按年21.3%32.6%7月內地市佔率為12.6%

騰訊及博裕為股東之一

該股前期投資者包括騰訊控股(700)及博裕持有其B類股份，前期股東包括高瓴、紅杉、順豐速運及招銀國際等。

 

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