新股登場｜毛戈平暗盤飆五成 超購918倍 凍資千九億

中國彩妝公司毛戈平(1318)認購火熱，暗盤亦現搶購！按富途交易平台顯示，毛戈平暗盤一度高見45.3元，較上市價29.8元，最多急升52%，收市報44.9元，仍高50.7%或15.1元，成交1,174.55萬股，涉資4.93億元。以每手100股計，不計手續費一手帳面賺1,510元。
輝立富途暗盤成交均錄5億
至於據輝立交易平台顯示，毛戈平暗盤高開兩成後持續走高，最高見46.4元，即一度升55.7%，收市報46元，高54.4%或16.2元，成交1,140萬股，涉資4.96億元，每手帳面賺1,620元。
另外，耀才證券(1428)交易平台的毛戈平暗盤收市報45.5元，較上市價升52.7%，成交額1,543萬元。
按毛戈平公布的配售結果，集團公開發售部分超購918倍，涉及6.96萬份申請，凍資額超過1,900億元；國際配售超購29倍，涉及167個承配人。集團集資總額23.37億元，集資淨額21.87億元。集團又將公開發售項下最終可供認購的發售股份總數調整至3,921萬股，佔全球發售項下可供認購的發售股份總數50%。
一手中韱率100%
雖然超購額巨大，但毛戈平一手中韱率卻高達100%；認購20萬股以上的乙組，最少獲派14手。
毛戈平發售7,058.82萬股H股，其中香港公開發售佔10%；招股價介乎26.3元至29.8元，每手100股，集資最多21.04億元。