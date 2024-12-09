新股登場｜毛戈平暗盤飆五成 超購918倍 凍資千九億

中國彩妝公司毛戈平(1318)認購火熱，暗盤亦現搶購！按富途交易平台顯示，毛戈平暗盤一度高見45.3元，較上市價29.8元，最多急升52%，收市報44.9元，仍高50.7%或15.1元，成交1,174.55萬股，涉資4.93億元。以每手100股計，不計手續費一手帳面賺1,510元。

輝立富途暗盤成交均錄5億

至於據輝立交易平台顯示，毛戈平暗盤高開兩成後持續走高，最高見46.4元，即一度升55.7%，收市報46元，高54.4%或16.2元，成交1,140萬股，涉資4.96億元，每手帳面賺1,620元。

另外，耀才證券(1428)交易平台的毛戈平暗盤收市報45.5元，較上市價升52.7%，成交額1,543萬元。