新股登場｜疫苗股瑞科生物今起招股 每手12525元入場

創新型疫苗公司江蘇瑞科生物(2179)今日起招股，計劃全球發行3,085.45萬股H股，10%於香港作公開發售，招股價為每股24.8元，每手500股計入場費約12,525元，集資最多約7.65億元，預計將於本月31日於主板掛牌，摩根士丹利、招銀國際及中信證券為聯席保薦人。

該股指，所得款項淨額約47.3%將用於分配予繼續優化、開發及商業化HPV疫苗管線，包括核心產品(重組HPV九價疫苗REC603)；約21.1%將用於其他候選疫苗的臨床前及臨床研究、註冊，包括重組帶狀疱疹疫苗REC610、結核病疫苗REC606及REC607、重組四價流感疫苗REC617及重組手足口病四價疫苗REC605；約17.7%將用於新冠肺炎疫苗(即ReCOV)的臨床前及臨床研究、註冊；約6.7%將用於進一步加強研發能力及提高營運效率；約7.2%將用作營運資金及一般企業用途。

主席、執行董事兼總經理劉勇表示，隨著疫苗學領域進入全新時代，在新型疫苗技術以及疾病及人群覆蓋率顯著擴大的推動下，內地的疫苗市場有望大幅增長，相信憑其強大的研發能力，預計可進一步受惠於內地疫苗市場的整體增長。未來已計劃不斷加快候選疫苗的研發、臨床試驗及商業化，並使公司能夠迅速推進HPV疫苗、新冠肺炎疫苗的開發同時亦能快速推進其他候選疫苗的開發及商業化。此外，公司將評估是否有機會布局海外研發中心，從而與海外學術機構及科學家緊密合作，並持續推動其研發活動。

去年 9 個月蝕 5.2 億人幣

該股截至去年9月底9個月虧損5.2億元人民幣，2020年度則蝕7,249萬元人民幣，營業額2,556萬元人民幣，漲3.5倍。另外，引入4名基石投資者包括揚子江香港、嘉實基金等共認購5,300萬美元。