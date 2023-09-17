新股登場｜第四範式明招股 集資約11億

北京第四範式智能技術(6682)將於明日招股，計劃發售1839.6萬股，招股價介乎55.6至61.16元，集資介乎10.2億至11.3億元，每手100股入場費約6,177元。

3 基投 7.5 億認購

該股引入新華資本管理、北京中關村科學城科技成長投資合夥企業，以及Montage Technology(瀾起科技)為基石投資者，合共認購額約9,680萬美元(約7.5億港元)。

集資淨額中60%或5.3億元，預計將在未來3年將加強基礎研究、技術能力和解決方案開發；約20%或約1.77億元，將在未來3年擴展產品、建立品牌及進入新的行業領域；約10%或8,850萬元，將在未來3年尋求戰略投資和收購機會，以開發公司的解決方案並擴展及滲透所覆蓋的垂直行業；餘下約10%將用作一般企業用途。