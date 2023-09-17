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財經
2023-09-17 21:57:59

新股登場｜第四範式明招股 集資約11億

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新股登場｜第四範式明招股 集資約11億

北京第四範式智能技術將於明日招股，每手100股入場費約6,177元。圖為其網站。

北京第四範式智能技術(6682)將於明日招股，計劃發售1839.6萬股，招股價介乎55.661.16元，集資介乎10.2億至11.3億元，每手100股入場費約6,177元。

3基投7.5億認購

該股引入新華資本管理、北京中關村科學城科技成長投資合夥企業，以及Montage Technology(瀾起科技)為基石投資者，合共認購額約9,680萬美元(7.5億港元)

集資淨額中60%5.3億元，預計將在未來3年將加強基礎研究、技術能力和解決方案開發；約20%或約1.77億元，將在未來3年擴展產品、建立品牌及進入新的行業領域；約10%8,850萬元，將在未來3年尋求戰略投資和收購機會，以開發公司的解決方案並擴展及滲透所覆蓋的垂直行業；餘下約10%將用作一般企業用途。

該公司主席、執行董事、首席執行官兼總經理戴文淵指，賦能企業實現人工智能轉型，並推動人工智能發展是其長期目標和使命。將秉持以平台為中心的戰略理念，不斷壘實自身技術壁壘並優化產品服務，持續為客戶提供高價值服務，助力客戶業務。

推人工智能產品式說

該公司於今年3月除決策類人工智能解決方案外，推出專為業務場景設計的企業級生成式人工智能產品式說(SageGPT)。式說具有多模態大模型互動能力及企業級人工智能工具特性。

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