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財經
2023-09-18 17:08:54

新股登場｜網遊商中旭未來招股 集資最多2.7億

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新股登場｜網遊商中旭未來招股 集資最多2.7億

中旭未來今起招股，每手200股入場費2,828元。圖為其網站。

內地網絡遊戲產品發行商中旭未來(9890)今起招股，將發售1,897.6萬股，每股招股僨介乎1114元，集資約2.1億至2.66億元，每手200股入場費2,828元。將於本月28日港交所(388)主板上市。

集資所得約30%用於未來4年加強及擴大網絡遊戲發行業務及其他營銷業務以及消費品業務，預期今年將推3050款新遊戲，包括角色扮演遊戲(RPG)、休閒遊戲及模擬遊戲(SLG)，亦會購買新遊戲IP等。30%用於未來4年擴大及深化與全生命周期價值鏈上主要市場參與者的合作；亦擬拓展海外市場及收購合併等。

該股引入上饒高產投、四三九九、龍鑫及奧飛國際為基石投資者，合共認購約8,890萬元。

4個月經調整利潤3.3億元人民幣

今年首4個月純利2.19億元人民幣，按年增76%，收入24.5元人民幣，減14%，毛利16.5億元人民幣，跌21%，其他收入及收益飆3.5倍，至近4億元人民幣。經調整利潤3.3億元人民幣，漲1.5倍。

截至今年430日，已營銷及運營11款遊戲產品5年以上及28款遊戲產品3年以上，累計有4.1億註冊用戶。今年首4個月營銷及運營的遊戲產品的平均月活躍用戶(MAU)940萬名，過往每名付費用戶平均月收入(ARPPU)411.1元人民幣。

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