新股登場｜美的首掛一度炒高近一成　港交所：有信心大型新股接踵而來

本港近3年以來最大型新股，內地家電巨企美的集團(0300)今日(17日)首日掛牌，開市報59.2元，較招股價54.8元，高8%，其後一度高見60元，高9.4%，之後升勢放緩，中午收市報59.2元，高招股價8%，按每手100股，不計手續費，每手帳面賺約440元，股價午後於59元水平上落。

今次美的在港上市，集資逾300億元，是自2021年快手(1024)上市以來，本港集資額最大的新股。出席敲鑼儀式的港交所(388)行政總裁陳翊庭指，自內地中證監今年4月表明鼓勵內地龍頭企業來港上市後，美的「完美示範」在港上市，有信心大型新股活動會接踵而來。

陳翊庭表示，對於大型新股活動接踵而來有信心，這宗IPO反映香港作為資本市場的魅力及深度，是今年全球第二大IPO，如果行使超額認購權，集資額為46億美元(折約358億港元)，形容是「不小的數字」。她反問：「如果你說(國際金融中心)地位不保，我很難看到如此龐大的IPO，為何在此成功上市。」

美的方洪波：在港上市加快全球化進程

至於美的集團董事長方洪波表示，在港上市是集團在資本市場上的重要布局，相信通過香港資本市場，將有助於進一步加快美的集團全球化進程，未來美的將以更大決心和魄力繼續推行科技領先、用戶指導、數字驅動、全球突破4大戰略。