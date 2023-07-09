新股登場｜藥明生物擬拆藥明合聯上市

藥明生物(2269)指，建議分拆附屬公司藥明合聯生物技術(WUXI XDC Cayman Inc.)在聯交所獨立上市，並指分拆符合其及其股東整體利益，認為分拆可賦能分拆公司發展其獨特且全球領先的致力於生物偶聯物的CRDMO，並從ADC開始逐漸拓展至所有生物偶聯物(即從ADC到XDC)；以及確立更明確的業務重心及策略以支持該集團增長，並使得其整體資金及資源配置更為有序高效，同時將受益於持續合併財務報表，以及公司管治、市場溝通、營運及財務透明度的提高，從而令集團及其股東創造價值。

藥明生物指，截至去年底，分拆公司的收益及經調整純利分別僅佔其收益及經調整純利約6.5%及不足5%，建議分拆將不會對本身財務及經營業績產生不利影響。